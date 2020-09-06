影／彰基7期醫療大樓新建工程　路面塌陷深達1.2米

彰化市中興路彰基7期大樓工地，施作連續壁工程，昨（5）日深夜再度傳出塌陷事件，地下水不斷上升，造成1名工人滑落坑洞，所幸自行抓住鐵欄杆爬起，鄰近民眾驚嚇不已，大喊一個月來發生4次塌陷，彰化市公所和縣府已緊急要求停止施工。

▲彰基醫院七期大樓正在施工又發生路面塌陷出一個大洞，裡面全是水。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.06）

彰基7期醫療大樓新建工程，因為連續壁施工，上個月才陷落黑龍潭，昨（5）日深夜4度再陷落，還一度傳出1名工人摔落受困，工人自行抓住鐵欄杆爬上脫困，意外發生後，工地負責人漏夜緊急用混凝土漿將洞回填。縣議員吳韋達在意外發生後，第一時間聯絡縣府建設處代理處長陳威宏到場了解。

▲彰化市中興路彰基7期大樓工地，施作連續壁工程，昨（5）日深夜再度傳出塌陷事件，包商漏夜緊急用混凝土漿將洞回填。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.06）

工地李姓負責人表示，昨天是進行連續壁施工，對於造成民眾房子結構影響部分，將請第三公正單位來進行鑑定；由於施工有其不可控性，之前已經做了土壤地質改良，研判地質比較特殊點，會再做灌漿加強，在技術上再研究；對於施工對住戶居住的影響，短期在飯店安置，長期就租屋給住戶住，經鑑定是施工所造成民宅影響，就會進行修復。

▲縣議員吳韋達、李寶銀、溫芝樺也都到場關心，認為一個月內發生4次塌陷，造成彰化市居民生命財產遭受威脅。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.06）

縣議員吳韋達、李寶銀、溫芝樺也都到場關心，認為一個月內發生4次塌陷，造成彰化市中興路186巷居民生命財產遭受威脅，上個月施工單位認為會造成地面塌陷，就是因為施作連續壁而附近地下水位較高，才會因地質鬆軟造成土方滑動，如今又再次傳出塌陷，施工單位應該要加強施工品質，維護居民的生命財產安全。

王姓民眾強調，因為他的房子就在施工事務所旁邊，因為彰基7期大樓工地在1個月來，連續發生4次塌陷，造成透天厝外牆出現手指都可伸進去的裂縫，屋內浴室的磁磚都出現裂痕，連房子都傾斜了，地板放寶特瓶，都會自動滑向工地一側，走進屋內都會頭暈，昨晚雖然緊急安置，但未來怎麼辦？

▲意外發生後，工地負責人漏夜緊急用混凝土漿將洞回填。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.06）

彰化市長林世賢在第一時間趕赴現場了解，林世賢與縣府、工程單位協商初步達成以下共識：一、施工單位緊急搶修用混泥土填補大坑洞，二、安置受影響的住戶，三、請公正第三單位結構技師、建築師公會評估如有安全疑慮，監督單位彰化縣政府建設處因下令暫停施工。