影／2020欒樹節　逾300人進行東螺溪沿岸淨溪

東螺溪台灣欒樹最美麗的景色既將來臨，今年的花況將更加美麗，湖埔社區大學今（6）日結合社區志工逾300人進行東螺溪沿岸淨溪活動，欒樹現在已開始開花，花期將持續到10月底。

▲湖埔社區大學結合社區志工逾300人進行東螺溪沿岸淨溪活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.06）

湖埔社區大學執行長林淑玲表示，東螺溪台灣欒樹節將在9月19、20登場，湖埔社區大學歌唱班水噹噹社團，以防疫布袋戲登場:透過布袋戲結合台語改編曲目，宣導防疫新生活，以布袋戲趣味方式帶入2020欒樹節精彩活動內容，糖廠152巡道車進駐台灣欒樹下、黑頭火車載小朋友穿梭花開台灣欒樹，文創市集、加入生態文化學習活動，透過活動參與，讓民眾了解防疫新生活運動。

▲溪湖鎮東螺溪畔種植達1.5公里長的台灣欒樹，整排延伸出去相當壯觀，目前正值開花季節。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.06）

溪湖鎮長黃瑞珠及多位里長一早就陪著大家在東螺溪沿岸撿垃圾，一上午大約清出一噸垃圾，黃瑞珠說，志工們為了讓遊客 可以看到更美麗的東螺溪，辛苦打掃環境，也歡迎大家來參加欒樹節活動賞欒樹，並提醒遊客記得要把垃圾帶走，不要留下垃圾煞風景。

林淑玲表示，今年欒樹節將會讓糖廠152巡道車進駐台灣欒樹下、加入生態文化學習活動，有親子「環保闖關宣導遊戲」、「廢玻璃容器手作課程」、「二手袋回收宣導」與「環保戲劇演出」等活動。

▲溪湖鎮長黃瑞珠及多位里長一早就陪著大家在東螺溪沿岸撿垃圾，一上午大約清出一噸垃圾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.06）

林淑玲說，為了推動環保廢物再利用，還有「廢玻璃容器手作課程」已開始報名，教大家讓原本要丟掉的玻璃瓶也能變身美麗的花瓶容器等，活動每人僅需繳交5顆廢乾電池或3個廢容器(鐵罐、鋁罐、寶特瓶皆可)作為活動報名費，報名額滿為止。