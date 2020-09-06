弱勢青年求職繞彎路　幸福企業相挺翻轉人生

「工作態度很重要，只要肯努力、有進步，公司都願意給機會！」共茂副總經理趙素如表示，共茂生產高品質萬能鉗，8成5產品外銷歐美等國，共茂善盡社會責任，目前進用身障員工3人，超過政府規定額度，老闆甚至為了讓員工學習對障礙者包容與接納，每周二次安排員工輪流到瑪利亞社福基金會經營的愛心家園，擔任企業志工體驗生命教育，共茂是家幸福企業。
阿濬高中剛畢業，很幸運來到共茂獲得包容與成長機會。輔導阿濬的就服員陳嘉宏表示，阿濬媽媽深知自己兒子狀況，起初不願意放手讓他外出就業，只希望他「乖乖就好」，當阿濬三番兩次求職碰壁，媽媽更相信不會有公司要用他，後來共茂給阿濬翻轉人生機會，她永遠感恩。
阿濬輕度智能障礙，感覺統合能力差，初到共茂被安排在生產線第一關，負責萬用鉗抹油並在鉗柄鈎彈簧，陳嘉宏說，別人很簡單的一個動作，阿濬理解力較弱，手眼協調差，怎麼都無法將小小彈簧鈎好；足足半年，陳嘉宏採取拆解動作，一個口令一個動作培訓，一而再調整阿濬的手勢和角度，產線同事也扮演小老師，時時協助指點，久練出師，阿濬終能練出「反射性」功力，如今鉗子到手，5秒完成，產能已追到一般員工的8成。
阿濬工作上的突破，讓他重拾信心，個性變開朗，在職場不再是悶葫蘆，已能和同事閒聊互動，媽媽開心說，現在和兒子有話說了，可能在公司有訓練，感覺統合能力變好，過去上樓梯都很吃力，那天居然破天荒能將重物扛上樓，讓全家人看傻眼，真正感受到阿濬的蛻變。
臺中市政府勞工局長吳威志表示，共茂目前進用3名障礙員工，公司從阿濬身上深切體驗到「給他成長機會，人人都能成為職場有用螺絲釘」，所以即使受疫情影響，共茂生產線產能略減，依舊願意善盡企業社會責任再用人，希望更多企業能跟進，提供障礙朋友發揮潛能舞台。