彰化國產雜糧前進新北　力挺小農

彰化縣政府為向全國民眾推廣食用國產雜糧，一連日兩天攜手新北市政府，在新北Mega City 板橋大遠百9樓威尼斯廣場舉辦「彰化優糧前進新北」國產雜糧聯合展售及推廣活動，彰化縣長王惠美今（6）日向北台灣民眾宣傳彰化優鮮農產品，推廣優良的國產雜糧產品。

▲彰化縣政府與新北市政府簽訂MOU，兩縣市針對農業推廣及城市行銷相互合作。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美說，歡迎鄉親多來採購「彰化優鮮」的品牌，彰化優鮮經過政府3章1Q 的認證，不僅協助農友拓展通路，也讓鄉親吃得健康、安心，侯友宜表示，彰化是台灣最重要的糧倉之一，有最出名的雜糧，這次在新北市最大間百貨公司行銷，讓大家瞭解品質最好的雜糧在彰化。

▲王惠美表示，把彰化健康、安全的農特產品帶來新北市行銷，現場還有公益義賣以及DIY活動，歡迎大家多多採買。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，彰化素有「台灣米倉」之稱，是雜糧的重要產區，種植面積約占全台7%，其中地瓜、土豆、小麥、蕎麥產量占全台第二，還有大豆、黑豆、薏苡等雜糧，8月6日彰化縣政府與新北市政府簽訂MOU，兩縣市針對農業推廣及城市行銷相互合作，這次謝謝遠百提供場地，謝謝侯市長市府團隊的支持及協助，謝謝農糧署補助縣府經費辦理「109年度大糧倉計畫-彰化縣國產雜糧行銷計畫」，這次把彰化健康、安全的農特產品帶來新北市行銷，現場還有公益義賣以及DIY活動，歡迎大家多多採買。

新北市長侯友宜說，這次活動要打響彰化農特產品的好名聲，也邀請新北市民一起買、加減買，不要空手而回，新北市永遠是彰化的兄弟姊妹縣市，所以新北會相挺、支持彰化的農產品，讓彰化更好。

▲彰化縣長王惠美向北台灣民眾宣傳彰化優鮮農產品，以及健康、優質的國產雜糧產品。（圖／彰化縣政府提供）

遠東百貨總經理徐雪芳表示，我們都知道彰化是台灣的糧倉，彰化產的米、麥、雜糧又多又好，人最注重的就是健康，所以這次把好的東西請到遠東百貨，謝謝所有協助展售會單位，也請大家踴躍搶購。