柯P諷美豬最後都是窮人吃？陳其邁：評論要基於數據

市長陳其邁上任後，首次陪同總統蔡英文視察高雄重大建設，陳其邁表示總統下來幫助高雄，非常的歡迎，未來高雄的需要包括國艦國造、綠能、橋頭科學園區、亞洲新灣區、捷運黃線跟捷運紅線的路竹延伸段等重大建設等，讓高雄成為一個南部區域發展中心，不管是產業、交通跟整個生活等等的南方區域治理的整合方案，請總統能夠平衡南北差距，大南方大發展，感謝行政院支持高雄。
台北市長柯文哲說美豬到最後都是窮人吃的？對此陳其邁則指出，美豬在台灣的市佔率只有1%，原因很簡單，就是因為台灣豬肉好吃，我們的溫體豬肉佔百分之70的市場，假如再加上冷凍的台灣豬肉，台灣豬肉大概是百分之90，幾乎大家都選擇好吃的台灣豬肉，進口的部分其實從到岸價格來看其實最便宜的也不是美豬，美豬到岸的平均價格大概78-79塊台幣，反而是加拿大的進口豬肉比較便宜，應該是要基於比較完整的數字來做評論。
而對於美豬進口恐需耗費更多的人力物力與經費，陳其邁認為這個都不是問題，為人民的健康把關，地方政府會全力的來做好管理的配套措施，包括怎樣來增加含萊克多巴胺美豬的抽樣查驗的能力，衛生局黃志中局長已開始在規劃，包括怎樣跟民間的實驗室檢驗的量能同步來做提升，預算或者是相關的配套，都已經做好最佳的準備、最好的配套。