真善美守護記憶樂活健康　淺談失智症及搜尋預防

雲林縣真善美聯誼會會長莊美玲表示，感謝若瑟醫院陳美蓉護理師「誰偷走我的記憶─淺談失智症」健康照護資源宣導、雲林縣救難協會常務理事賴世章「家人走失了！如何協尋處理」、若瑟醫院「失智篩檢、諮詢及資源提供」、雲林縣警察局刑事鑑識組人員也為社區資深居民紋捺印建檔、雲林縣真善美聯誼會以「記憶闖關─快樂喜大人」活動筋骨，帶動唱與社區長者的康樂活動。
雲林縣救難協會常務理事賴世章表示，家人走失了不能慌，首先要如何協尋處理才能於第一時間把人尋回，依照救難協會2年來搜救經驗，以「三不七要」作為處理原則，三不是：1.不用等24小時的老舊觀念，2.不用跑遠就近派出所報案即可，3.不用錢民間救難義務職、出勤搜尋不用錢。
常務理事賴世章又說，七要則是：1.要為家中長者到戶政事務所更新照片、以利警方人員辨識，2.要為長者辦理愛心手環（鄉鎮區公所）、以利辨識身分，3.要為長者請警方按捏指紋建檔，4.要為長者製作愛心布條、以利核對身分，5.要為長者戴上GPS定位手錶（社會處輔具中心申請），6.要尋求警廣廣播、協尋臉書、民間救難團體等單位協助找人，7.要有先期的預防、讓失智長者安享晚。
現場蒞臨關心的長官有縣府社會處副處長游淯棋、縣議員林岳璋、賴淑媛，斗六市長林聖爵、旭邦集團總裁莊志偉、斗六門受天宮主委郭淵智等多人，貴賓們也都分享了親友賣貴的經驗，期望藉此活動，能夠喚起民眾對健康的認知及守護。
會長莊美玲表示，今天在斗六門受天宮廟埕廣場辦理守護記憶樂活健康活動，藉由活動提升大眾對失智症之認識，關注，預防及照顧工作，守護大家的記憶健康，更期望大家共同善盡社會責任，取之於社會用之於社會，創造善的循環，讓幸福在我們雲林上場。
雲林縣救難協會隊員於現場分發「三不七要」處理原則文宣給每位長者，旭邦集團總裁莊志偉表示，失智症患者所帶來的家庭問題，已成為台灣間接的照護成本，不同嚴重程度的失智症患者，對於家庭，社會及下一個青壯年世代都是非常沈重的負擔。