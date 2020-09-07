新北7所技術型高中　全數通過英國國際學校獎認證

侯友宜市長7日特別出席頒證儀式，現場體驗國際教育課程—「點翠」跨群科專題製作，並與英國文化協會羅瑞福處長共同頒發證書，109學年度起於全市公私立技高全面推動國際學校獎ISA認證，成為全國技高國際學校獎ISA認證數量最多的縣市。
侯友宜表示，新北市是台灣第一個發布聯合國「全球永續發展目標」(SDGs)報告的城市，在新冠肺炎疫情期間，新北市技高學生運用課堂所學設計許多作品並捐助需要的單位，從「校園版額溫槍」、「紅外線熱像儀」、「機能性口罩」和「口罩機電類產線基地」等，充分發揮技職教育務實致用的特色。
侯友宜認為，透過英國文化協會合作國際學校獎認證，進一步鼓勵技術型高中運用專業群科技能，運用國際合作解決生活上真實問題，達成聯合國SDGs目標，同時培養學生走入全球化社會所需的國際素養與外語表達能力，逐步邁向2030新北雙語城。
國際學校獎依級別分為國際教育基礎認證、國際教育中級認證及國際學校獎認證等，新北市共有5所技高獲得基礎認證，分別是新北高工、三重高工、鶯歌工商、泰山高中和瑞芳高工，淡水商工榮獲中級認證，樟樹國際實中榮獲國際學校獎認證。
本次榮獲國際學校獎認證的樟樹國際實中陳浩然校長指出，該校首創「國際教育組」之正式編制，負責與美國、瑞士、日本和法國進行課程合作交流，校訂課程更有全國唯一的「創意潛能」必修課程，而且全校教師皆完成國際教育初階認證之訓練，營造學校國際化學習環境。