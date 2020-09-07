癌患送花感謝醫師　嘉基醫療團隊延長患者餘命全國第一

陳先生感謝治療過程中，院方很多人給予鼓勵，他認為面對癌症的治療要積極，如果有惰性，就會影響治療成效，也感謝嘉基團隊讓我顏面外觀不至於變形嚴重，術後持續協助復建，讓我說話、表達能更清楚。
董俊良指出，陳先生4年前確診為「第4期右側下齒齦癌」，醫院即組跨團隊進行診療，經手術切除腫瘤，整形外科修補手術，並持續進行多專科的全方位協同配合，且由個案管理師、社工師、營養師等共同照護，讓患者的身、心、靈都能得到妥善的照顧。
董俊良提到，「菸酒檳榔」是形成口腔癌的主因，口腔癌的篩檢比其他體內癌症容易，張口細看就可以發現，所以每2年進行1次的口腔黏膜篩檢，就可以減少26%的死亡風險，是預防口腔癌的第一步；嘉基現為無菸、無檳榔的醫院，致力於菸、酒、檳榔的防治，也致力將此觀念推廣到社區、城市，達到零口腔癌是嘉基團隊努力的目標。
嘉基院長姚維仁指出，根據衞生福利部的最新數據資料顯示，嘉義基督教醫院在口腔癌的5年治療存活率，不論第1期到第4期，都能領先全國醫療體系的平均值，更超越全國醫學中心的治療水平，讓患者的餘命延長為全國第一。
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