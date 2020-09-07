義行團體個人相見歡　侯友宜感念為消防付出

這次感謝會當中，一共有17台救護車捐贈，市府感謝台大EMBA校友基金會、弘松窯業、偉鉅土地開發、天得歐氏基金會、歐黃寶釵基金會、林口扶輪社、聯吉鋼業、全隆鋼業、五股三重安北宮、李氏瓦丹基金會、泛玉健康公司、新莊地藏庵等民間企業、基金會及地方宮廟的大力支持，也特別感謝郭陳阿足女士、闕麗玲女士、蔡適陽先生、徐家三兄妹、游末子女士及葉勝法先生等公司、團體及市民能夠付出對於生命的熱愛。
防疫期間，常常在中央疫情指揮中心的「防疫新生活」廣告裡看到柚子醫師陳木榮的身影，陳醫師在現實生活中慷慨解囊災情勘查車輛及救災裝備；大醇食品接連捐贈土地供設置加壓站，讓淡水的埤島居民有乾淨用水外，接續捐贈復康巴士，今年又再度捐贈災情勘查車，善心行為令人感佩﹔尤彥青女士也透過捐贈災情勘查車表達善意。
新北宮廟給政府的助力也相當龐大，包括土城承天禪寺捐贈小型水箱車給土城工業區的頂埔分隊；大香山慈音巖、板橋江子翠潮和宮、尚禾亞集團、瀚邦國際慈善金會和大學眼科捐贈住宅用火災警報器，這小小一顆警報器可以有效早期發現火災，光是今年就幫助43場火災預先警示。
宏睿國際行銷公司、永豐泰建設公司、福居建設公司、蕭家福建築事務所、南山福德宮、財團法人許金德基金會與大香山慈音巖捐贈消防衣，守護救難人員的安全，有豐食品除了住宅用火災警報器，更是加碼捐贈破壞器材。
吳志保女士為感念先夫，捐贈了價值共約1,000萬元之消防車輛、災勘車、潛水裝備、救災器材和警報器等，提高消防救災效能，化小愛為大愛，為新北市民安全盡一份心力。
在這波疫情中，有許多廠家貢獻一己之力躋身口罩國家隊，身為台灣工業龍頭的鴻海集團運用自身力量，跨領域導入生產線製造口罩，除提供國民所需，現在回饋在地民眾，提供民眾更完善的保護。