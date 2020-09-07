NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

義行團體個人相見歡　侯友宜感念為消防付出

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-09-07 18:10:00

▲吳志保女士為感念先夫，捐贈了價值共約1,000萬元之消防車輛、災勘車、潛水裝備、救災器材和警報器等，侯友宜特別表達感謝。(圖/記者康子仁攝)
▲吳志保女士為感念先夫，捐贈了價值共約1,000萬元之消防車輛、災勘車、潛水裝備、救災器材和警報器等，侯友宜特別表達感謝。(圖/記者康子仁攝)
新北市政府7日舉行感謝會，對於捐贈救災裝備、救護車、災勘車、住宅用火災警報器和口罩的市民和公司團體表達感謝，包括市民吳志保女士、鴻海公司、台大EMBA校友基金會等34組公司團體和個人與會侯友宜感謝他們在疫情嚴峻時還能對消防局捐助，相當令人感動。

這次感謝會當中，一共有17台救護車捐贈，市府感謝台大EMBA校友基金會、弘松窯業、偉鉅土地開發、天得歐氏基金會、歐黃寶釵基金會、林口扶輪社、聯吉鋼業、全隆鋼業、五股三重安北宮、李氏瓦丹基金會、泛玉健康公司、新莊地藏庵等民間企業、基金會及地方宮廟的大力支持，也特別感謝郭陳阿足女士、闕麗玲女士、蔡適陽先生、徐家三兄妹、游末子女士及葉勝法先生等公司、團體及市民能夠付出對於生命的熱愛。

防疫期間，常常在中央疫情指揮中心的「防疫新生活」廣告裡看到柚子醫師陳木榮的身影，陳醫師在現實生活中慷慨解囊災情勘查車輛及救災裝備；大醇食品接連捐贈土地供設置加壓站，讓淡水的埤島居民有乾淨用水外，接續捐贈復康巴士，今年又再度捐贈災情勘查車，善心行為令人感佩尤彥青女士也透過捐贈災情勘查車表達善意。

新北宮廟給政府的助力也相當龐大，包括土城承天禪寺捐贈小型水箱車給土城工業區的頂埔分隊；大香山慈音巖、板橋江子翠潮和宮、尚禾亞集團、瀚邦國際慈善金會和大學眼科捐贈住宅用火災警報器，這小小一顆警報器可以有效早期發現火災，光是今年就幫助43場火災預先警示。

宏睿國際行銷公司、永豐泰建設公司、福居建設公司、蕭家福建築事務所、南山福德宮、財團法人許金德基金會與大香山慈音巖捐贈消防衣，守護救難人員的安全，有豐食品除了住宅用火災警報器，更是加碼捐贈破壞器材。

吳志保女士為感念先夫，捐贈了價值共約1,000萬元之消防車輛、災勘車、潛水裝備、救災器材和警報器等，提高消防救災效能，化小愛為大愛，為新北市民安全盡一份心力。

在這波疫情中，有許多廠家貢獻一己之力躋身口罩國家隊，身為台灣工業龍頭的鴻海集團運用自身力量，跨領域導入生產線製造口罩，除提供國民所需，現在回饋在地民眾，提供民眾更完善的保護。

關鍵字

新北 消防局 侯友宜 救護車 柚子醫師陳木榮

延伸閱讀

NOW民調中心

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

繼續作答
2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽