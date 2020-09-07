木都搖滾音樂祭　三大舞台29組樂團輪番上陣

嘉義市政府說，「木」呈現大膽的年輕人，展現培育搖滾新生代的精神；「林」代表彼此的吶喊，表演各有風味；「森」展現巨響，是巨星級的音響與搖滾。
今（7）日於市府舉辦的啟動記者會中，特別邀請到二位打造本次搖滾音樂祭的幕後音樂人-蘇打綠樂團團長阿福(何景揚)，以及在中台灣最負盛名獨立音樂聖地及首家音樂廠牌「浮現音樂」創辦人老諾(陳信宏)，與來賓共同啟動，預告搖滾音樂祭將有三大舞台、匯聚29組多元風格樂團輪番上陣演出。
市府文化局表示，「2020嘉義市搖滾音樂祭」三大舞台重磅登場，其中，「木．大膽」舞台由致力於培育新生代樂團為理念的蘇打綠樂團團長阿福，進行樂團徵選及音樂講座分享；「林．吶喊」舞台由浮現音樂多年來持續交流合作的獨立樂團進行展演；「森．巨響」舞台邀集重量級樂團共同演出，包含超人氣、擅長放客曲風的宇宙人樂團、金曲獎入圍的神棍樂團，曲風多元迷幻的海豚刑警、元老級獨立樂團1976、金曲樂團麋先生、告五人，在地樂團生炒鴨肉羹、青虫aoi，以及Vast&Hazy、P!SCO、拍謝少年、康士坦的變化球、鹿洐人等人氣樂團，共29組樂團登台飆唱，超強陣容和各式音樂類型，搭配現場超過二十種以上的嘉義文創美食市集。