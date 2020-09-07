中市最大公幼啟用　盧秀燕：讓年輕人「敢生能養」

教育局說明，東英非營利幼兒園位於第9期旱溪市地重劃區，重劃區內公共設施完善、生活機能成熟，人口逐年增加﹔該幼兒園為市府提供土地、建物及設備，爭取中央補助經費及挹注經費約1.27億元，委託優質專業的公益法人團體經營，收費比私幼便宜，收托時間又較公幼彈性，加上幼兒園座落於交通便捷的東英里環中東路與旱溪街交叉口，符合現代家庭需求。
教育局長楊振昇說，東英是109學年度第3所啟用的非營利幼兒園，家長每月負擔3,500元，第三胎以上子女每月僅需2,500元，且低收入及中低收入戶家庭子女免繳費用，其餘皆由政府支付，可實質減輕家長經濟負擔。
議員邱素貞建議，市府盤點學校閒置空間，增設非營利幼兒園，擴大公共化教保服務的供應量，滿足家長對公共化教保服務的需求。
邱素貞指出，公立幼兒園招生搶手，一位難求，每逢公立幼兒園招生季節，吸引許多家長大排長龍，等待報名、抽籤，服務處接獲家長請託電話不斷，她多次為雙薪家庭發聲，爭取設立非營利幼兒園，今年109學年度東南區新增3所，包括東英、樹德、東峰非營利幼兒園。
議員何敏誠表示，目前市府增加公幼是正確方向，樂觀其成，他認為今後非營利公托幼兒園仍應以少子化後，各國中小盤點閒置教室空間做為今後新設立的公托據點，以減輕硬體設備投資，進而將資源挹注於公共幼兒托育的軟體提升，甚至提高獎助才是首要之務。
東英非營利幼兒園委託承辦非營利幼兒園深具經驗的「財團法人宏觀文教基金會」團隊經營管理，基金會董事長李舜如指出，東英非營利幼兒園以人文教育為教育理念，課程著重培育幼兒健康力、感恩力、社會力、思考力及行動力等5大核心能力，孩子的學習，家長一定看得見。
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