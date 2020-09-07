台中市凌晨傳槍響　槍手來不及上計程車被逮

警方於今7日零晨1時21分獲報，目擊民眾稱在臺中市西屯區西安街有輛車前擋風玻璃被砸，還傳出1聲槍響，指稱持槍者為1名身穿藍衣之男子；警方立即發布攔截圍捕，通報線上所有警力於周邊展開地毯式搜索。
西屯派出所員警陳思嘉及陳映龍於1時25分許正好在西屯區西安街附近巡邏，眼尖發現鍾姓男子（66年次)穿著與報案人所述相吻合，正準備上一輛計程車，被警員陳映龍上前攔下，鍾嫌趁機將一只側背包丟棄於車旁，但已被員警看見，犯嫌坦承側背包內有槍彈，經當場檢視起獲改造JP915金牛座手槍1枝、子彈7顆及彈殼1個，立即將鍾男逮捕上銬。
西屯所長金桂明表示，所屬員警迅速攔截建功，將報請上級記功嘉獎；並呼籲，槍砲彈藥刀械管制條例修正案於今年6月12日公布實施，市面上極易改造成具殺傷力槍枝的「操作槍」將全面納管，並提高罰鍰，呼籲持有操作槍者須在12月11日前向其戶籍地的警察局或警分局報備持有或自願繳銷，以免受罰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995