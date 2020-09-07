打造現代農業菁英團隊　嘉義縣國本學堂進階班今開學

縣府辦理國本學堂的核心價值，就在建立「農業專業化」、「信賴職農精神」及「塑造品牌形象」等三大主軸﹔今年度的課程主要在「科技農業」，藉科技導入，邁向精準農業並彙整數據庫，以穩定農產品質，及提升生產現場的經濟效益，建構出農業專業場域形象。同時透過「農業產銷人」學程，導入計畫性生產，培育產銷整合人才，建立穩健的嘉義農業產業鏈。
為打造現代化農業骨幹，嘉義縣首創連結公部門資源，和技術直接與有意從農的青壯農結合的國本學堂，從田間管理、產銷整合、品牌經營、市場開發、通路類型與合作架構、農業導入科技應用、設施栽培到實務分享，透過一系列的技術和實務課程，讓務農者能穩定從農，讓有意從農者排除務農障礙，降低務農門檻，開創農業職人形象及嘉義新農業2.0版新頁。
翁章梁表示，農業在這10年來發生很大的變化，長輩的農業經驗已經無法符合新農業需求，未來的走向是科技和精準農業，希望藉由公部門挹注資源及技術協助，為嘉義縣農業打造一支現代化的農業菁英部隊。
翁章梁也指出，現在的農業講求的是精準和科技，以及包裝、品牌和行銷，甚至是直接面對消費者，不再由盤商控制市場，唯有專業、品質、品牌，加上可控制的土壤和因應氣候變遷的農業整合性技術與知識，才能讓60年來不被祝福的農業，走出自己的一片天地。