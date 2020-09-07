綠能機車生力軍　首輛輕型快充電動機車在台中發表

改善空氣品質是市長盧秀燕重要政見，減少移動汙染源是方法之一，為此，盧市府上任以來，全力引進電動公車，截至目前全市共有189輛，為數居全國最多，響應盧市長政策，能海電能科技開發的綠能電動車，特別選定台中發表，並成立雅迪旗艦店，由台中出發，將陸續在六都及台南嘉義與離島推動。
能海電能科技公司表示，EV-50為輕型電動機車，採用TES公規快充系統，提供電動機車快速補電功能，充電20%到80%僅需10分鐘，可使用一般110V在家裡充電，或快充系統充電，騎多少用多少電力，不用付電池月租費，是一種更便利、零汙染交通工具。
能海電能科技營運長盧關仁表示，EV-50是車輛連同電池一併出售，不用每月付電池租金，消費者不用再因為昂貴月租費，阻礙使用電動機車意願，有助提升電動機車在機車市場佔有率，減少移動污染源，為改善空氣品質盡一份心力。
盧關仁表示，EV-50配備前後雙碟煞，數位儀表，寬大腳踏空間，售價顛覆市場行情，4萬元有找，車身含電池重量約80KG，牽行不費力，特別適合婆婆媽媽購物、短程代步等需求。
今（7）日舉辦發表會時，鎮瀾宮董事長顏清標應邀致詞，盛讚EV-50電動機車售價太便宜了，他特別問過廠商，充一次電從台中騎得回沙鹿嗎？廠商告訴他，一次可以騎50公里，他笑說「便宜又好用，現場每個人都買一台！」