重陽敬老要樂活　桃園市推系列活動

透過包羅萬象的活動，帶給長者充滿活力的重陽季，有銀髮族說故事比賽、長青客語講古比賽、繪畫書法聯展等活動，讓長者能分享過往故事，傳承努力奮鬥的經驗，也鼓勵長者找尋藝術休閒樂趣，讓長者從展出作品中獲得成就感；另外，也有原住民族長者Macaqu達人秀、象棋比賽、長者用藥安全競賽等，讓長者從種種比賽中培養娛樂休閒興趣，也增加藥物使用的健康安全知識；更有與青年朋友一起體驗的長青3C互動、戶外健行等活動，除了實際運動增加活力外，也透過青銀世代交流，保持長者生理與心理的健康。
桃園市政府表示，桃園以打造高齡友善的城市為目標，落實「老有所依」與「在地照顧、在地老化」的理念，以「經濟扶老、樂活安老、長照養老、智慧伴老」等面向，服務桃園在地生活的長者，提供最好的福利與保障，像是實施老人健保費補助、假牙補助、疫苗施打、三節敬老金2,500元及重陽節2,000元禮金等福利政策；更推出敬老愛心卡點數折抵車資、場館設施等優惠。也於南、北區各設立1個長青型國民運動中心，鼓勵長者走出家門，多多活動筋骨。而今年雖然受到新型冠狀病毒疫情影響，對於長者的關懷仍不中斷，桃園聘有照服員的部分據點仍持續提供關懷訪視及電話問安等外展服務。
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