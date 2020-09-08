影／2020公益嘉年華活動　912台灣玻璃廟登場

彰化縣北斗奠安慈善功德會主辦的「齊心做公益、讓愛傳下去」嘉年華會，越辦越盛大，將於9月12日將在鹿港「台灣玻璃廟」舉辦，共有二十多家善心、社福單位前往擺攤義賣，邀請全民踴躍參與作公益。

▲北斗奠安慈善功德會贈送氣球媽祖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.07）

北斗奠安慈善功德會自2016年起開始辦理「齊心做公益 讓愛傳下去」演唱會，至今已邁入第五年從未間斷，今年延續往年園遊會的模式，將於9月12日於台灣玻璃廟舉辦「『齊心做公益 讓愛傳下去』2020公益嘉年華活動」，7日在縣府中庭舉辦宣傳會，彰化縣長王惠美希望能藉由本次活動關懷及鼓舞弱勢族群，更期望有更多善心人士及團體共同參與，讓愛心公益能照顧更多人。

彰化縣北斗奠安慈善功德會長楊奕強表示，「齊心做公益 讓愛傳下去」今年邁向第5年，由創會長卓煜明奠定基礎及帶領下，一年比一年盛大，並在北斗奠安宮主委陳在、台明將公司董事長林肇睢、以及獅子會的支持下，把今年活動更擴大，預計參與活動人數5千人，將近有3千名社福單位的院生及志工們一同參加，邀請所有好朋友9月12日到彰濱台灣玻璃廟共襄盛舉。

▲北斗奠安慈善功德會號召社團、企業辦理「齊心做公益、讓愛傳下去」嘉年華會，越辦越盛大。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.07）

台明將企業股份有限公司董事長林肇睢表示，他為所有善心人士及慈善團體致上12萬分的感謝，心中無缺就是「富」，被人需要就是「貴」，今天所有的團體就是在做大富大貴的事，這種精神值得各層面及社會各階層效法並且執行，尤其王惠美縣長上任後一直勤跑基層，社會關懷除了自己要努力去做以外，更要與相關單位一起合作。

▲黑狗兄薩克斯風團為「齊心做公益、讓愛傳下去」嘉年華會宣傳會揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.07）

這次很幸運讓北斗奠安慈善功德會在第5年舉辦活動的時候在台灣玻璃館玻璃廟這個園區舉辦，他們會盡全力而且遵照琉璃媽祖指示在玻璃廟的正殿無限量供應平安水、平安餅讓更多人可以享受媽祖的德澤。