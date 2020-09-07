影／139線死亡車禍事故頻傳　「王船」擺放是來收孤魂？

彰化縣139線道路蜿蜒曲直、風景秀麗，近年成為車友馳騁的天堂，卻也頻傳競速造成的死傷車禍，因死亡車禍事故頻傳，而被網友冠上「最陰路段」，今（7）日在20K處又發生1起死亡事故後，有民眾也在附近發現1艘載有20多名紙紮人偶的船，有將有兵，也有民眾納悶難道是來收孤魂？

▲139線道在20K處又發生1起死亡事故後，有民眾也在附近發現1艘載有20多名紙紮人偶的船，有將有兵。（圖／彰化踢報網 記者陳雅芳翻攝，2020.09.07）

這艘民眾所稱的紙紮「王船」，就擺放在139線大彰路20K彎道處附近，船身長約1.5公尺，船上有20多名兵將，官吏坐在衙門前方，左右兩側有2名武將，船緣兩側則站滿兵卒，船身上還插著「監察人間」、「靜肅迴避」字樣的旗幟，由於就放在車禍頻傳的139線上，且還是在農曆七月，出現時間格外敏感，引起往來的機車騎士或汽車駕駛側目，有機車騎士說看了發毛。

民眾發現這1艘載有20多名紙紮人偶的船，有官有兵，還掛著一面寫有「監察人間」的旗幟，認為可能是該處車禍頻傳，有人在該處擺放「王船」，希望藉由農曆7月收孤魂野鬼，發揮鎮煞之效，讓事故減至最低。

有民眾認為，「王船」擺放該處，可能是有人希望讓用路人經過時能有所警惕，放慢車速，否則可能會被這些「陰間使者」給收走，有民眾也說，適逢農曆七月，139線被封為彰化縣「最陰路段」，可能是藉由「王船」上的官兵來此處坐鎮度化孤魂野鬼，不要在此惹事生非，不過追根究底，「人」還是最關鍵的因素，只要在行經該路段時放慢車速，過彎也不要耍帥壓車，絕對能夠平安出門、快樂回家。

▲民眾發現這1艘載有20多名紙紮人偶的船，有官有兵，還掛著一面寫有「監察人間」的旗幟。（圖／彰化踢報網 記者陳雅芳翻攝，2020.09.07）

重機車騎車和單車踩踏聖地的彰139縣道大彰路，重大交通傷亡事故頻傳，路祭和執法都派上用場了，死亡車禍還是發生，交通警察和道路工程專家都說，139線車禍是要用工程改善，路祭或執法都沒有用，更不是民間傳說「抓交替」、「抓輪替」問題，完全需要工程才能根本解決。