影／市長盃三級棒賽　侯友宜開球任打擊者架式十足

▲侯友宜看到記者拍攝，開心比ya。(圖/記者康子仁攝)

今年度開球儀式由侯友宜市長擔任打擊手，象徵領銜出擊帶領新北棒球制霸全國，而擔任投手的U18世界盃國手林昱珉，因獨特投球姿勢有「龍捲風左投」的稱號，去年狂掃新北富邦盃、陽明山盃、玉山盃及高中木棒聯賽等多項賽事最佳投手獎及MVP





此外，一壘手李玟勳為罕見的「學霸國手」，不僅今年獲選為美國小馬聯盟小馬級青少棒錦標賽中華代表隊選手，課業校排名保持在前3名內，並於去年通過日語檢定N2級，屬球壇少有文武雙全的中華小將。





本次比賽也首度邀請高中社團組女力—南山高中洪綺瑀擔任二壘手，洪綺瑀說，雖然在棒球隊或是比賽場上，男生人數多於女生，反而可以激勵她的球技更加進步，第一次有機會與各路好手一同參與開球儀式，真的很開心。





賽程從9月6日起陸續展開，共計有34支代表隊，教育局表示，棒球規則並沒有關於性別方面的限制，更沒有男女球員不能同場競技的規定，但考量競技性組別強調速度、投球或傳球的力道，女性球員較受限於先天體能差異，因此選擇高中社團組開放可男女混隊報名，鼓勵更多女性選手加入本項賽事。



