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影／市長盃三級棒賽　侯友宜開球任打擊者架式十足

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-09-08 11:33:29update2020-09-08 11:57:28

▲侯友宜擔任打擊手，象徵領銜出擊帶領新北棒球制霸全國。(圖/記者康子仁攝)
▲侯友宜擔任打擊手，象徵領銜出擊帶領新北棒球制霸全國。(圖/記者康子仁攝)
邁入第8年的新北市109學年度市長盃三級棒球錦標賽，今(8)日於新莊棒球場舉行開幕典禮，由U18世界盃國手「龍捲風左投」林昱珉旋風開球，市長侯友宜親自擔任打擊者領銜出擊，為新北年度棒球盛典揭開序幕。

▲侯友宜看到記者拍攝，開心比ya。(圖/記者康子仁攝)
▲侯友宜看到記者拍攝，開心比ya。(圖/記者康子仁攝)
 

侯友宜表示，新北市青棒代表隊去年代表臺灣出戰U18世界盃棒球賽抱回金盃，今年青少棒代表隊榮獲全國青少棒錦標賽冠軍，取得美國小馬聯盟小馬級青少棒錦標賽門票，選手訓練有成的表現有目共睹。

今年度開球儀式由侯友宜市長擔任打擊手，象徵領銜出擊帶領新北棒球制霸全國，而擔任投手的U18世界盃國手林昱珉，因獨特投球姿勢有「龍捲風左投」的稱號，去年狂掃新北富邦盃、陽明山盃、玉山盃及高中木棒聯賽等多項賽事最佳投手獎及MVP

此外，一壘手李玟勳為罕見的「學霸國手」，不僅今年獲選為美國小馬聯盟小馬級青少棒錦標賽中華代表隊選手，課業校排名保持在前3名內，並於去年通過日語檢定N2級，屬球壇少有文武雙全的中華小將。

本次比賽也首度邀請高中社團組女力—南山高中洪綺瑀擔任二壘手，洪綺瑀說，雖然在棒球隊或是比賽場上，男生人數多於女生，反而可以激勵她的球技更加進步，第一次有機會與各路好手一同參與開球儀式，真的很開心。

賽程從9月6日起陸續展開，共計有34支代表隊，教育局表示，棒球規則並沒有關於性別方面的限制，更沒有男女球員不能同場競技的規定，但考量競技性組別強調速度、投球傳球的力道，女性球員較受限於先天體能差異，因此選擇高中社團組開放可男女混隊報名，鼓勵更多女性選手加入本項賽事。

 

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新北 侯友宜 市長盃三級棒球錦標賽 龍捲風左投林昱珉 學霸國手李玟勳

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