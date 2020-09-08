民眾捐熱血　獲贈中衛彩色口罩很驚喜

警廣臺中分臺鮑靜娜分臺長表示，為落實防疫，當天參與的所有工作人員，皆要求自我健康監控，全程配戴口罩﹔前往捐血民眾，則要先測量體溫及手部消毒、健康問診，確保捐血人在安全環境中，快樂安心捐血，預估有300袋鮮血入庫。
「因為健康因素不能捐血，就捐鞋響應！」經營貫勝鞋業的盧俊銘說，日前開車北上， 聽到警廣宣導捐血訊息，他認為，捐血救人是好事，很想盡一份力，卻受限健康因素暫時不能捐血，既然「不能捐熱血，就來捐好鞋」，盧俊銘轉念之間，促成這次義助善行，凡是捐血民眾，皆可獲贈貫勝贊助的好鞋一雙。
鮑靜娜說，社會處處有愛心，警廣一年舉辦三次捐血活動，總能獲得企業贊助產品共襄盛舉，包括維他露基金會、正隆公司捐贈飲料及衛生紙等，讓人意外的是，防疫當頭，CSD中衛企業口罩供不應求，仍大方贊助一批彩色口罩，不少人拿到口罩驚喜不已。
現場包括國際佛光會中華總會臺中南屯第一分會、臺中市政府警察局、交通部高速公路局中區養護工程分局、交通部公路總局第二區養護工程處，還有臺中市政府衛生局、環境保護局等單位，均設攤宣導政令，並贈送小禮物鼓勵參與。
首次參與的臺中市中醫師公會舉辦義診，由理事長曹榮穎坐鎮，提供衛教諮詢與夏日健康保養之道﹔曹榮穎特別指出，捐血救人還能促進血液新陳代謝，是利人利己之事，只是捐完血，記得補充蛋奶及肉類等高蛋白，很快就能恢復體力。