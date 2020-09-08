大斗六地區文旦評鑑　選出年度最佳的「MR.柚」

斗六市長林聖爵表示，我們斗六今年文旦種植的面積約182公頃，產量約每公頃24公噸，總產量約4378公噸。糖度約從11度起跳，每年都維持穩定的產量與品質；今年斗六一樣提供給全國的朋友精心栽種的文旦，歡迎大家在9月12至13日到大斗六文旦節展售攤位來挑選，除了參加豐富的活動與欣賞精彩表演外，也能以行動支持在地的農產。
這次評審團隊由嘉義大學呂明雄教授、李堂察教授，嘉南區農改場張文肇副研究員、嘉義農試所陳祈南助理研究員，共同評審，經過嚴密的抽籤、分組、外觀、測試甜度、最後實際試吃，評估口感、酸甜度、下口後是否回甘、種子數等多面項目評比，最後評比結果終於出爐，特等獎由張國華奪下，頭等獎有王建鈞、張秋、張冠能，優等獎包括，黃聰敏、田祺祜、高振祥、陳麗惠、黃玉如，優質獎:陳萬生、曾秉炫、鄭賢德、林侃伶、鄭彥甫、楊純娟、賴坤柚、游鈞凱、楊純圓、張冠倫、許紘維、江家程、李威樹、陳瑞瑋、黃文鴻；分別由雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市市長林聖爵、雲林縣議員林岳璋、斗六市民代表范植增、斗六市農會秘書 余景謀頒獎，得獎農民各個都非常開心。
大斗六文旦節系列嘉年華有別於以往，將於9月12至13日在斗六市環保運動公園進行為期兩天的文旦節展售會及音樂派對；12日下午以「愛」來開場，除了優質文旦及農特產展售外，更號召近二十個家庭進行「寶貝老闆愛心市集」，讓小朋友擔任義賣攤位老闆銷售攤位商品，所得全數捐贈「雲林縣脊髓損傷者協會」幫助傷友。晚會邀請到知名藝人「狼人殺偶像 邱鋒澤」、「中國好聲音 晨悠」、及「黑澀會美眉 DJ妖嬌」精彩演出，讓大家享受不一樣的文旦音樂饗宴；13日延續豐富的農特產展售外，全日的舞台表演活動、夢幻泡泡秀加上免費活動「可愛柚柚親子DIY」，歡迎親子一起到現場報名同樂。