建管得來速APP建照預審　審照只需5.01天　

經發處表示，「城鄉經理人」培訓課程，歡迎有興趣擔任建管志工的民眾皆可報名參加，特地邀請成功大學都市計畫系教授、內政部營建署、嘉義縣地政士公會、嘉義縣輔具中心及專業建築師提供21小時建築專業訓練課程，結訓頒給「城鄉經理人」證書。
「城鄉經理人」培訓可建立志工資料庫，將來安排進駐嘉義縣政府、大埔美、馬稠後產業園區服務中心，下鄉至各鄉鎮市公所等基層單位，免費為民眾、廠商提供建築、建廠及土地法令等咨詢服務，讓民眾獲得更正確的房屋法規知識，協助解決民眾房屋大小問題，以提升建管服務品質。
嘉義縣長翁章梁指出，為使縣府審查案件資訊透明公開，自108年8月1日開發「嘉義建管得來速APP」，可在家透過「建管得來速APP」掃描一維條碼或輸入專案序號即可查詢案件掛號、補正及相關審查意見及所有流程，「嘉義建管得來速APP」也會主動簡訊通知，讓申請人能即時掌握申請案件狀況。
此外，相關審查流程也與嘉義縣建築師公會分工合作，實施建照預審制度，送審案件由嘉義縣建築師公會收件並預先審查建照技術部分，通過後進入縣府審查行政部分，合格後即可發照，經縣府統計平均審照時間約為5.01天，縮短50%審照時程，廣獲民眾好評。
嘉義縣幅員遼闊，為便於民眾申請，過去5樓以下店鋪、住宅、農舍等非供公眾使用建照授權各鄉鎮市公所受理；翁章梁說，「嘉義建管得來速APP」將擴大範圍，各鄉鎮市公所受理案件將比照辦理，也能使用「嘉義建管得來速APP」得到同樣的服務，使審照流程透明服務更深化、更加快速。
嘉義縣建築師公會理事長涂志明說，此次城鄉經理人培訓下鄉計劃，由公會協助辦理各項培訓課程，並從去年就開始協助縣府建管得來速APP，經一年實施成效良好，所以也開始全力支援縣府準備將這套系統和制度推行到嘉縣各個鄉鎮，希望對嘉縣的環境政策以及建管業務能有進一步的推廣與幫助。