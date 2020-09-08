輕熟女嗜吃炸物致腹悶排血便　大腸病變

台中39歲許小姐平時愛吃炸物，近期因腹部悶脹、排便不順及排血便前來就醫，考量患者無家屬陪伴做麻醉內視鏡，建議接受新式改良「免麻醉減痛大腸鏡」檢查，不僅檢查過程全程清醒參與，毫無不適感，且能更準確偵測病變區域，果然在大腸處發現有一鋸齒狀腺瘤，切除後可避免日後癌化風險。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師曾晟恩表示，許小姐平時喜愛吃臭豆腐，偶爾也會吃炸雞、烤肉，雖然知道對身體不好，但總是改不了口，直到出現上述狀況，才趕緊就醫檢查，但她過去曾剖腹產兩次，擔心腸沾黏，加上聽到「免麻醉大腸鏡」，一度讓許小姐相當緊張，所幸藉由「透明帽」、直軸保持短縮法、浸水法和窄頻影像技術輔助，全程進鏡相當順利，也提高大腸鏡檢查影像的清晰度。

大腸癌是台灣十大癌症死因第三名，其中大腸息肉根據癌變機制，可分為增生性息肉(HP)、無蒂鋸齒狀腺瘤和傳統鋸齒狀腺瘤，後兩者有癌變的可能性。

曾晟恩介紹，根據患者的病理報告，顯示為「無蒂鋸齒狀腺瘤」，位於大腸近端，在內視鏡影像上呈現平坦且顏色較接近腸背景色，因出現在腸壁褶皺，經常被黏液層覆蓋，可能貌似未清腸乾淨的糞便渣，使息肉界線不清楚，容易因忽略而未切除，再加上許多人重複篩檢的意願低，所以時間一久，很容易產生大腸間隔癌。因此檢查醫師需具備相關知識並慧眼獨具，方能揪出如同變色龍般的鋸齒狀息肉。

曾晟恩指出，過去民眾聽到「無麻醉」大腸鏡檢查，經常聞之色變，第一時間就是認為「應該很不舒服」，但其實新式「免麻醉減痛大腸鏡」以水代替原本的空氣，將大腸撐開，改善充氣造成乙狀結腸變彎的情況，減輕大腸鏡通過轉彎處時的疼痛，並以直軸保持短縮法為原理，讓大腸鏡鏡軸呈直線進出，保持肛門到腸道間最短距離，由醫師單人操作內視鏡。

此外，經由透明帽輔助，利用透明帽前端撥開腸道黏膜，使腸道黏膜和鏡頭相隔一定距離，醫師操作時視野更開闊，最後搭配窄頻影像技術，藉特殊過濾鏡濾除紅光，僅用藍、綠光照射組織，使黏膜表層細微的血管型態對比更強烈的特性，透過偵測棕色病變區域，可揪出早期病灶。

曾承恩提醒，當出現間斷性血便、腹部悶脹、腹痛、體重減輕、貧血等症狀時應特別留意，有可能為腸息肉所致，應即時赴醫接受大腸鏡檢查，並遵守醫囑治療，並定期追蹤，才能降低息肉癌變的可能性。