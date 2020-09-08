彩粧品標示應付了事　何欣純：安全誰把關？

國內彩粧品有7成左右商品都來自國外，立法委員何欣純服務處近日接獲檢舉，部份特定用途化粧品未經衛福部查驗許可，就當成一般彩粧品上市，另各式彩粧品理應都得用中文或英文標示全部成分，但業者便宜行事，例如一款馬油霜外盒以韓文印有6、70種成分，但引進來台後外盒卻只用英文標示7種成分。

何欣純表示，炎炎夏日，不少人會使用防曬的美粧用品，依「化粧品衛生管理條例」規定，防曬品屬於特定用途化粧品(昔稱含藥化粧品)，這類化粧品除二氧化鈦(Titanium dioxide, TiO2, 非奈米化)成分以一般化粧品管理外，其餘防曬劑成分則是「特定用途化粧品」管理，上市前須向衛生福利部辦理查驗登記，取得許可字號才能上市；但一款來自韓國的人氣防曬品，外包裝沒有主管機關許可字號，標示也不夠完全，竟變成一般彩粧品「免查驗就上市」。

服務處團隊取得這款防曬品，從外盒的韓文成分表中發現，主要成分第一項就是坊間防曬品中常見的Octocrylene(奧克立林)，在衛福部公告的「特定用途化粧品成分名稱及使用限制表」中，確認屬於防曬劑，離譜的是，該商品的包裝盒上，韓文標示的防曬成分有78種，但業者只以英文列出13種。

何欣純也發現，現行「化粧品衛生管理條例」第6條規定，化粧品之外包裝或容器，應明顯標示品名、製造或輸入業者、全成分等；服務處團隊近日走訪中部多家連鎖藥粧店發現，架上多款進口的彩粧品，如護髮液、洗面乳、馬油霜及化粧水等，都有標示不全的問題。

熟諳韓文的助理發現，這些彩粧品瓶身以韓文標示的成分有2、30種到6、70種不等，但代理商印製的標籤上，英文成分多半都不到10種

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何欣純說，不少進口彩粧品，成分理應有數十種之譜，但業者便宜行事，卻只是隨便翻譯一些成分「敷衍了事」。

何欣純指出，或許有些人覺得「成分標示不全，有這麼嚴重嗎？」其實法令要求全成分標示的精神，用意是讓消費者知道這些擦的、抹的彩粧品內，會不會有不安全的防腐劑？或部份民眾因故不能使用到含有特定動物或酒精的成分。

何欣純並說，彩粧品標示全成分的重要性，另個考量是商品如果爆發安全疑虞時，主管機關可以從成分去追究出那些是有問題？她也透過管道得知，由於彩粧品進口量驚人，邊境管制人員因對韓文較陌生，查驗時往往心有餘而力不足。

何欣純建議，各式化粧品因屬免稅，近年來來自歐洲、亞洲等國外的彩粧品大量進口，包裝盒上不一定都會以英文印製全成分，邊境檢查官員在審驗商品及文件時，是否要多帶位懂產地國語文的專業人才？都是應該檢討的重點。