澎湖海鮮搶進竹科　滿足科技人挑剔的味蕾

澎湖縣政府農漁局、澎湖區漁會看準新竹科學園區科技人的消費能力，今(8)日在新竹科學園區舉辦「澎湖優鮮」海鮮展售會，現場有龍膽石斑、珍珠石斑、海鱺魚、海鱸魚、黃金鯧等海鮮禮盒，在後疫情時代全球經濟萎縮之際主動出擊，把澎湖海鮮大船開進竹科。

10時開始，就陸續有消費者前往櫃位詢問了解，澎湖區漁會也準備了許多試吃品供大家嘗鮮，澎湖縣政府農漁局長陳晶卉也趕到新竹當起澎湖海鮮的代言人，她表示，澎湖海鮮遠近馳名，此次展售會是第一次進軍新竹科學園區的高消費市場，希望行銷推廣「澎湖優鮮」的高檔產品，讓科技人也能享用到來自純淨無汙染的澎湖海洋，所生產的高級鮮魚。

▲湖縣政府農漁局、澎湖區漁會看準新竹科學園區科技人的消費能力，今日在新竹科學園區舉辦「澎湖優鮮」海鮮展售會。（圖/記者金祐妤攝,109.9.8）

陳晶卉表示、竹科一直是台灣高科技產業的龍頭，科技人的消費能力也名列前矛，對於品質的要求自然不在話下，澎湖縣政府長久致力於「澎湖優鮮」品牌的建立，以産銷履歷的模式輔導澎湖縣內的養殖業者提昇養殖條件與品質，針對「澎湖優鮮」業者的認證工作更是嚴格把關，業者必需定期通過各項安全檢驗合格，並接受教育訓練課程的養成，以提昇食安及加工的專業知識與能力。

展售會中有天和鮮物、宜豐養殖場、鴻安養殖場及澎湖區漁會等廠商參加，展售會推出消費滿1000元以上，就贈送價值150元的有墨脫皮熟小管一包的活動，同時還有澎湖優先業者現場的「鮮魚湯」試吃，大家對於澎湖優先的品質讚不絕口，紛紛豎起大拇指叫好。

▲湖縣政府農漁局、澎湖區漁會看準新竹科學園區科技人的消費能力，今日在新竹科學園區舉辦「澎湖優鮮」海鮮展售會，澎湖區漁會也準備了許多試吃品供大家嘗鮮。（圖/記者金祐妤攝,109.9.8）

澎湖區漁會表示，澎湖的養殖魚品質遠超越台灣其他縣市，主要是澎湖的海水鹽度比較高，所以魚生長速度比較緩慢，因此肉質、甜度都會比較好；其次澎湖的養殖魚都是吃小魚長大的，而台灣業者餵養食材是人工飼料加小魚搭配，因此澎湖養殖出來的魚吃起像野生魚，而澎湖養殖魚是生長在海中央的箱網養殖，台灣則養在陸上魚塭內，泥沙土味重會影響口感，澎湖優質海域飼養的高級魚是在一個漲退潮明顯、海底藻類及浮游生物多樣化的自然生態環境，也因此營養會特別豐富。