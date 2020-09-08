搶攻報復性消費商機　中市百貨周年慶重磅出擊

搶攻後疫時代報復性消費商機，台中百貨周年慶強勢登場，包括中友、廣三SOGO及台中大遠百VIP預購，10日搶先開打，三家主打滿千送百外，競推來店禮、聯名卡會員禮等，好禮送不完，最高回饋率上看20％搶客，力拼下半年業績大翻轉。





今年上半年受疫情衝擊，台中四家大型百貨業績較去年同期均告衰退，受惠後疫時代台商回流及邊界管制，國內出現報復性消費，各家無不卯足勁衝刺，力拼周年慶拉抬全年業績，預估成長目標3至10％。



▲搶攻報復性消費商機 ，中友百貨好康送不完，力拼周年慶衝出好業績。（圖／金武鳳手攝，2020.9.8) 中友購物節10日預購，17日正式開打，第一波至30日促銷專案全館滿千送百，大家電滿5000送500，首四日再針對化妝品區及家用區推出品牌日加碼送活動，凡持中友APP會員行動條碼或家族卡，當日單櫃累積達指定門檻，可兌換中友電子購物券。





中友首度與國際運動品牌New Balance聯名開發5波會員禮，品項包含帆布提袋、保溫瓶、餐盒、收納袋、露營燈等，補貨就趁這一波。



▲廣三SOGO首度結合線上購物網，集結食衣住行等限量商品，最低下殺2.4折起，好康多多。（圖／金武鳳攝，2020.9.8)

廣三SOGO全館VIP預購會10日開打，週年慶16日登場，除祭出買仟送佰及各業種、銀行的加碼活動外，更推出田修銓設計的太空狂潮系列商品，做為卡友限定週週來店禮。





廣三SOGO促銷不手軟，超過10萬組化妝品及萬件全館獨家商品外，Smart Card卡友可享五大好禮送，有機會抽中運動舒眠椅、空氣清淨機等，另首度結合線上購物網，集結食衣住行等限量商品，最低下殺2.4折起，好康多多，回饋率達19%，整檔業績挑戰18.2億元。



▲台中大遠百周年慶10預購開打，主題大船入港，力拼全檔進帳30億元。(圖／金武鳳攝，2020.9.8)