《人間條件六》終點站台南　吳念真曝寫戲心聲

綠光劇團為紙風車文教基金會旗下劇團，基金會執行長李永豐表示，人間條件系列的戲已成為群眾靈魂安定的地方，這是綠光劇團與其他劇團不一樣的地方﹔至於，票房為什麼這麼好？李永豐說，「年輕人帶著父母親來看，透過這戲來溝通，這是很特別的」。
導演吳念真表示，人間條件六已是第3次演出，他在寫這劇本時，希望這個社會能夠更溝通，政黨與政黨間能更溝通，鄰居與鄰居間能更溝通，唯有整個社會、家庭、世代能夠和諧，「我們才有前進的力量，所有東西都不用畏懼」。
吳念真指出，人間條件六對他最大嘗試是，他已是快七十歲的老人家，跳到3、40歲，4、50歲的人的心靈上，去看他們所面臨的問題，他說，自己在寫的時候，其實有感動也有辛酸，就像他常常對他兒子講，「你們盡力走你們的路，我希望我們這一代不要成為你們負擔」；吳念真略帶幽默說，「未來世界是你們的，所以，老人家最好不要講話」。
吳念真表示，站在我的立場去看4、50歲，3、40歲這一代沒有比我們好命，但我們這一代偏偏要講你們命比我們好多了，其實沒有；這樣世代的困境，在未來幾年都仍存在著。
吳念真強調，站在我們的立場，只能用理解的、鼓舞的角度，去看待下一代的年輕人，我只能說，我們這一代唯一能承諾你們的是，「我們不要成為你們的負擔」。
台南市文化局指出，綠光劇團《人間條件六─未來的主人翁》此次全台演出計24場，自8月底於國家戲劇院首演，演出4場，吸引近6千名觀眾進劇場觀賞，觀眾年齡層跨越老中青三代，甚至有90歲長輩到場觀賞。
今年綠光劇團參與台南文化中心36週年館慶系列活動，在台南文化中心演藝廳演出3場，為了推廣也特別提供台南文化中心會員9折優惠，熱烈邀請台南的鄉親在11月27日（五）19:30、11月28日（六）14:30、19:30，來看《人間條件六》的精彩演出，一同歡慶台南文化中心36歲生日快樂，共享人間魅力。
為配合中央防疫新生活的規定，進劇場需全程配戴口罩，並採實聯制入場及配合量體