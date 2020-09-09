最炫親子星空派對　恆春半島星空吶喊「火星衝日」超燦爛

有用手機拍過壯麗銀河嗎？「2020恆春半島星空吶喊」，今年由屏東縣政府策劃「火星衝日」與「土木閃耀」主題，將在19日下午在滿州鄉「小墾丁渡假村」登場，將有37座巨砲望遠鏡，免費提供觀測璀璨明亮的土星、木星與火星這3顆「super star」。





屏東縣的恆春半島擁有寬闊視野與低光害的條件，是全國民眾觀測星空的好地方，而邁入第8年的星空吶喊預計將吸引3000名親子家庭在40公頃的小墾丁渡假村仰望壯麗銀河等珍貴星象，一起感受天空之美，開啟對天文科普的學習興趣與火花。



▲2020恆春半島星空吶喊將在9月19在小墾丁渡假村登場。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.08） 除星空健走，在壯麗銀河下漫步之外，還有親子趣味天文闖關、天文主題館、星空導覽等，也規劃星空詩詞朗誦與恆春民謠表演，並有天文專家群用科學家等級望遠鏡引導，讓民眾免費學習觀星技巧，觀賞火星白色極冠、木星表面大紅斑及土星光環。





屏東市建國國小校長施世治表示，「火星衝日」每逢26個月出現一次，但今年是觀賞體驗最佳的「大衝」，就是火星離我們最近且最燦爛的時刻。



▲恆春半島有許多優質暗空環境，都達到「抬頭即見壯麗銀河」的國際低光害標準。（資料照／記者陳美嘉攝） 屏東縣天文協會理事長暨屏東縣琉球國小校長張簡振豐指出，「火星衝日」就是全球天文界的盛事。今年特製限量精美3000份的「星吶撲滿球」，民眾闖關完成後可兌換。





屏東縣天文協會理事黃耀寬說，恆春半島有許多優質暗空環境如小墾丁，都達到「抬頭即見壯麗銀河」的國際低光害標準，只要用手機搭配腳架，調整曝光秒數16-32秒間、ISO值在200-400間，就可順利用手機拍攝壯麗銀河。



