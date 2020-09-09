擕手做公益　企業董事長年過半百仍創業行善

2月時，為支撐北回會(北回急難救助協會)、公益慈善事業的小太陽社會企業，在強靂公司拖把大王林銘賢董事長構思與薪傳國際公司陳振東董事長支持認股下，開始運作，將營運利潤的80%捐出，其中60%捐給北回會，20%捐給其他公益團體；有消費者就說，當我們在享受咖啡香、品嚐美味冰品消暑及填飽肚子的同時，我們已經是在助人做公益了。
經營黑麻油、苦茶油等傳統油廠的陳振東董事長表示，7、8年前，人生已無所求，所以我就退休了，今年農曆過年，賢哥(林銘賢董事長)因為疫情無法出國，閒不住的開始思考北回會的未來，認為北回會在108年內救助經費300多萬元，光靠會員費(每人一年1200元)是嚴重不夠的，於是賢哥就下個決定跟我說「我要用一生的菁華再做一個事業，請你一起做股東」，接到這個邀約，我也毫不考慮的馬上答應了！
陳振東指出，當時很有趣的是，說要做小太陽這家公司，却一無所有，只知道做的利潤要助人而已，連要做什麼都不知道！因為要提高會員費，所得很有限，只有發展企業賺錢比較快，而將賺得80%利潤捐出來助人，才會有錢可以助人、救人，「小太陽」就在這樣的信念下，從分享咖啡開始，到現在創立3間堅持健康而不添加任何化學原料冰品、簡餐的「呷燒呷冷」餐飲門市。
為何小太陽要賣咖啡、冰品與簡餐？林銘賢說，因為是民生必需品，而且還可以加盟開分店，設中央廚房，這樣路會走得很遠很長，小太陽就可以永續經營，才能永續挹注北回會的善款需求，未來不管誰接任理事長，都可以有足夠的經費做公益，等到這3家店上軌道後，就會接連開設分店，之後會再開直播賣產品，主要想藉直播讓大量的粉絲進來，他們就會了解小太陽在做什麼？北回會在做什麼？這是一個雙贏、共贏的策略，在營運的過程中，很多人就會了解我們真實的在什麼，從實際的了解中，認同而加入北回會，甚至邀請更多的人才加入行善的行列。
5年前，林銘賢接北回會理事長時，會員數約40位，林銘賢說，5年多來，經過大家苦心經營，現在已經超過上千位會員。不但發揚光大，而且還救了很多人，如對無依恃學生的培育專案，没錢讀書，我們就出錢讓他(她)們讀書，還由主認助人、認助人一路陪伴他(她)們成長。
現在嘉義縣市正在執行的培英專案對象大約有50位，未來我們希望拓及全省，這就是我們為何要做餐飲、做咖啡的主要目的，我們可以到全省做咖啡、做餐飲、做培英專案，到各地設小太陽，設北回會的聯絡處，把企業與慈善結合一起，小太陽未來能走到什麼樣的程度我不知道，但我們會堅持走下去，要讓這個社會更好。
陳振東說，我已經退休7年了，與賢哥的個性很像，歡喜做甘願受，我們都無所求；本來的個性就是有點放蕩，但答應人家的事一定會做到，所以小太陽企業的目標，我一定會用畢生的力氣，堅持做到最好，因為我覺得小太陽企業如果能做好，是無依無恃、弱勢、邊緣人的福氣。
培英專案對象小葶的媽媽說，家暴後遇到北回會的朋友們，一直都在關懷我們這個家庭，當孩子考上管樂班時，真的是我的壓力，因為管樂班一個學期就要5萬多，每當要繳學費的時候，都是我最擔心的時候，當學費繳不出來，協會(北回)這筆善款就突然到來，讓我小小的鬆了一口氣，真的很感謝協會這樣一路上的陪伴。