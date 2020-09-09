學甲動保園區有爭議部分擱置　市府：先推動其他建設

台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，引發地方居民強烈反彈，現在傳出可望順利興建，自救會主動表示要與市府溝通，昨（8）日下午自救會會長謝金雀率代表與副市長趙卿惠、農業局局長謝耀清及水利局局長韓榮華閉門會談，已達成初步共識，「有條件興建動保園區」。

台南市長黃偉哲今（9）日在議會臨時會閉幕時表示，市府持續跟地方溝通，因已向中央爭取經費，會本著「爭議擱置，建設先行」原則，有共識的水利、公園等建設先做，有關收容部分若學甲在地民意仍無共識，將先不收容流浪犬，設施可另做他用。

為務實解決學甲地區遊蕩犬問題及活絡閒置土地，農業局動物防疫保護處規劃於已遷葬的學甲第六公墓設立公園化的動物保護敎育園區，獲得中央支持補助先期規劃費200萬元，目前正辦理可行性評估工作。

▲7月31日，數百位反學甲設置動保教育園區自救會成員，前往市府陳抗。（圖／記者陳聖璋攝）

黃偉哲指出，大多數議員都希望市府多聽地方意見，地方有需要建設，「我可以做承諾，地方如果反對，建築物就不要做收容，狗不要進去，可以做辦公廳、倉庫、遊客中心等等其他的」。

農業局表示，有關建設部分，將先推動水利工程、基地內滯洪池、公園化空間、多功能廣場及教育館等設施，收容流浪犬則會取得學甲民意支持再辦理。

市府為持續改善學甲當地排水，投入與爭取經費以積極改善在地水利，將對學甲持續投入經費帶動大環境改善。

農業局強調，市府非常重視學甲在地民眾的意見，與當地民眾進行說明及溝通未曾間斷，本案規劃過程與結果公開透明，期能獲得居民的共識及支持，為學甲在地發展創造雙贏。