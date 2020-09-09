影／傳承300年趣味競賽　秋節限定博狀元餅好運一整年

「博餅」就是擲骰子遊戲，「博狀元餅」遊戲相傳源於300多年前，鄭成功為解官兵鄉愁，特於中秋節舉辦博餅活動，一來凝聚官兵士氣，二來讓官兵解鄉愁，這項民俗活動延續至今，成為中秋佳節應景的民俗娛樂，也是一項相當具有民俗文化傳統跟傳承的活動。
彰化縣文化創意發展協會理事長粘勝傑說，「博餅」遊戲擲到的彩品是餅，過去閩南地瘠人貧，家家戶戶都希望靠著科舉及第來謀取功名，為讓地方居民熟悉科舉制度，因此6個骰子分別代表科舉中狀元、榜眼、探花、進士、舉人、秀才6個階級，參賽者必須經過「鄉試、會試、殿試」3個關卡，結果依科舉6科依序排名，並以6種餅分別代表不同身份，據說只要在博餅活動上博到狀元的人，未來一整年都會有好運氣。
代表鎮長阮厚爵出席「博狀元餅」記者會活動的葉秉模表示，去年受限場地較小，開了50桌，今年移師德美公園擴大到70桌，並邀請偶像歌手蔡旻佑及 Grooving Mary 音樂藝術表演團隊到場表演，除了有各種餅乾可以讓民眾博回去，還有獎品豐富的摸彩活動，有電視機、洗衣機、冰箱及腳踏車等，有興趣的民眾可事先電話報名、額滿為止。
據說只要在博餅活動上博到狀元的人，未來一整年都會有好運氣，民眾在中秋節除了烤肉賞月，參加少見的「中秋博狀元餅」復古民俗活動，體驗老祖宗們留傳下來的趣味競賽，玩活動也博感情，過個不一樣的秋節更是不錯的選擇；阮厚爵也邀請和美鎮民18日晚上一起來博狀元餅好運一整年。