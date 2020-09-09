「創意台中」十年有成　融合創意再展風華

臺中市文化局年度藝文盛事「創意臺中」邁入第十年，今年以「Trendy Midtown 時尚中城」為主題，18日起至27日在台中車站舊展出，要以六大主題，五大戶外裝置及五場講座，帶領民眾一窺創意與美學如何讓舊城區再展風華。

「2020創意台中」以「Trend Midtown時尚中城」為主題，邀請藝術家融入台中青年學子對舊城區的觀察與想法，將觀點以各種形態藝術呈現，今日展前記者會，令狐榮達副市長與多名藝術家進行啟動儀式，為將到來的創意饗宴盛大宣傳。





令狐副市長指出，「Trend」是指舊物透過創造與設計，打造新藝術趨勢，「Midtown」因位置在中區舊台中火車站而取名，舊台中火車站是台中非常有意義的歷史古蹟，不僅承載著許多台中在地回憶、也是許多外地人去成功嶺當兵受訓、搭車往返的聚散地，因此選定這個有著豐富故事的古蹟，以「舊回憶、新觀點」精神，帶領大家走進藝術生活。



文化局表示，創意台中匯集臺中在地優秀藝術家與設計師，擘劃6大主題展覽、5大戶外裝置、6個大專院校系所學生共創、5場專題講座、4場音樂市集等豐富內容，讓民眾親炙臺中新舊混融的豐厚多元韻味。



另一精采可期亮點是戶外裝置，有舊站廣場前由陳宣誠打造的城市浮洲、阿蕉(林彥良)的手繪插畫轉化出四公尺高的狗氣球；插畫家諾米(Nuomi)復刻經典「鐵道便當料理舖」、黑川互動媒體藝術公司與瘋設計則攜手打造模擬火車旗語的「擬旗化語」裝置藝術、黑青的「創遊臺中」結合舊城熱門景點插畫與AR擴增實境，以視覺上的驚喜與趣味，共同呼應中區與臺中車站的場址特性。









