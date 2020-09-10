影／弘道助老愛心園遊會　927佰元購券一起助老

弘道老人福利基金會彰化服務處將於9月27日在鹿港體育場舉辦「群獅助老精彩美好 弘道助老愛心園遊會」希望透過活動募集300萬元助老經費，現場共有超過100個吃喝玩樂的攤位、摸彩活動、經典古董車展示等，希望吸引更多民眾參加園遊會，一起用行動支持助老服務，幫助弘道服務穩定不斷炊。

▲國際獅子會300- C3區第八專區主席施議煌(左)陪同莊阿嬤體驗高爾夫遊戲。（圖／記者陳雅芳攝）

國際獅子會300-C3區總監陸振佑表示，高齡化社會是國際關注的議題，而獨居弱勢老人也是國際獅子會希望可以幫助的一環，尤其是糖尿病與老人的餐食，這次拋磚引玉認養了32個愛心攤位支持弘道愛心園遊會，共籌募了45萬元支持「弘道獨居弱勢失能老人關懷服務計畫」，希望讓彰化的老人得到更好的照顧，社會更加和諧。

80歲中低收且獨居的莊阿嬤，前陣子因車禍受傷的關係更難走出家門，社區輔導員便每週進到家中帶阿嬤做運動，讓她身體可以儘快恢復健康，進而發現阿嬤說話跟聽到的聲音不同調，但去看醫生又聽不懂醫囑，於是社區輔導員陪著阿嬤到醫院回診才得知是因患有慢性鼻竇炎及老化引起，讓阿嬤可以清楚自己的身體狀況，莊阿嬤說，謝謝弘道陪我做運動跟看醫生，927還要帶我參加活動，真的很感謝！

弘道彰化助老委員會主委莊進慶有感於近年來台灣少子化、高齡化的人口結構，對台灣的社會經濟產生了影響，導致許多年輕人長駐在外，家中的長輩無人照顧陪伴，造成獨居老人的社會問題遍存於台灣各地，雖年過70歲仍投身助老的行列，大力支持弘道的各項活動。

▲歡迎民眾認購每張100元的園遊券或300元套票，還可以參加摸彩活動。（圖／記者陳雅芳攝）

莊進慶表示，帶著長輩出門不是件易事，但能使原本獨居在家中的長輩增加社會參與、更能延緩失智，看見弘道不遺餘力投身於長輩關懷服務、也經常帶著弱勢長輩走出家門，著實感動，因此常年支持「弘道助老愛心園遊會」認養公益攤位，希望能拋磚引玉，呼籲眾人重視老人相關議題，並廣邀大眾捐款認攤、購買園遊券，攜手與弘道一同助老。