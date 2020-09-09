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「裝蒜節」19日登場　歡迎全民一起來裝蒜

記者蘇榮泉/雲林報導
calendar_today2020-09-09 20:00:36

▲「裝蒜節」歡迎全民來裝蒜，預計9/19(六)到雲林縣四湖鄉林厝寮順天府廟前廣場「一起來裝蒜」。（圖／林厝寮永續發展協會提供）
▲「裝蒜節」歡迎全民來裝蒜，預計9/19(六)到雲林縣四湖鄉林厝寮順天府廟前廣場「一起來裝蒜」。（圖／林厝寮永續發展協會提供）
雲林縣是國內最大的蒜頭產地，佔全臺栽培面積九成以上，四湖鄉產量則佔四成為最高，四湖鄉林厝寮永續發展協會發起第一屆「2020裝蒜節」將在9月19日星期六登場，當天換購園遊券使用還有機會獲得限量海口蒜折價券，用50元就可以買到1包半斤蒜頭，在蒜價飆高的時候超划算。

▲裝蒜節歡迎親子報名「大蒜種植體驗」親近土地，來去鄉下吃自己。（圖／林厝寮永續發展協會提供）
▲裝蒜節歡迎親子報名「大蒜種植體驗」親近土地，來去鄉下吃自己。（圖／林厝寮永續發展協會提供）
林厝寮永續發展協會執行長林煌智指出，國內自產蒜頭每年在3-4月採收，今年因疫情關係，國際蒜價高漲，加上檢疫更加嚴格，進口貨櫃量銳減，使得國產蒜頭提前售罄，從七月開始蒜頭價格一路飆升，傳統市場零售價甚至衝破每台斤300元，不只餐廳業者叫苦連連，里鄰們碰面更是少不了「蒜頭怎麼那麼貴？」的話題，此時特別注意到蒜頭在台灣飲食文化裡的重要性，許多料理少了蒜味就不對味了。

▲大家一起來裝蒜，看誰最搞笑：老公藏私房錢在裝蒜(右)，老婆血拼裝蒜中(左)。（圖／林厝寮永續發展協會提供）
▲大家一起來裝蒜，看誰最搞笑：老公藏私房錢在裝蒜(右)，老婆血拼裝蒜中(左)。（圖／林厝寮永續發展協會提供）
執行長林煌智表示，四湖為鄰海鄉鎮，海口蒜頭種植期間受「鹹水煙」養成，口感較為辛辣有層次，舌頭特別挑剔的老饕特別喜歡吃使用海口蒜頭的料理，本次活動不只帶大家品嘗各種蒜味料理，甚至還有設計受歡迎的DIY體驗環節，不藏私教你手作蒜頭酒、糖醋蒜，還有白變黑價值翻十倍的黑蒜頭！這幾招學回家，就成了送禮自用兩相宜的「蒜你厲害好功夫」。

▲第一屆「裝蒜節」在雲林縣四湖鄉林厝寮即將熱鬧開跑，歡迎親子客群前來「裝蒜」。（圖／林厝寮永續發展協會提供）
▲第一屆「裝蒜節」在雲林縣四湖鄉林厝寮即將熱鬧開跑，歡迎親子客群前來「裝蒜」。（圖／林厝寮永續發展協會提供）
週末假日安排一趟雲林海線旅遊，避開人山人海的觀光勝地，9月19日來參加2020裝蒜節，活動內容豐富，上午品嘗了蒜香美食和蒜你厲害手作功夫，到了下午，家庭旅遊建議可在裝蒜節報名親子種蒜體驗，親近土地當一日蒜農，或是選擇參加裝蒜節限額安排亞洲最大海岸植物種子資料庫的四湖海岸植物園導覽，到了傍晚再自行驅車前往成龍濕地看夕陽，寓教於樂又充實！

關鍵字

蒜頭 林厝寮永續發展 裝蒜節 園遊券 蒜價

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