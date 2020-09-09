影／彰化縣表揚優良教師　感謝老師們無私奉獻

彰化縣政府「109年度慶祝教師節表揚資深暨優良教育人員大會」今(9)日在南郭國小舉行，彰化縣長王惠美感謝老師們無私奉獻，也一一頒獎表揚445位教育人員，感謝他們默默奉獻心力、為國家培育英才。

王惠美說，「十年樹木、百年樹人」，彰化縣今年有5位教師得到最高榮譽的師鐸獎，另有杏壇芬芳獎、特殊貢獻獎及服務滿20年、30年、以及40年以上的優良教師，還有幼保人員也都藉由這次表揚感謝老師們在教育上的奉獻。

王惠美期許教師們能一本初衷，持續辛勤耕耘，造福彰化的莘莘學子，提供完善、充裕的教育資源，為彰化的教育努力，讓學子們適性揚才，得到最好的教育環境，這是一場別具意義的敬師活動，感謝所有教育人員對學子的諄諄教誨。

▲彰化縣長王惠美感謝老師們無私奉獻，也一一頒獎表揚教育人員。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.09）

教育處指出，今天共有445位教育人員獲表揚，包含師鐸獎5名、特殊優良教師46名、本縣推薦教育奉獻獎3名、杏壇芬芳獎個人組9名、團體組2組、優良特殊教育人員4名、服務滿20、30及40年資深優良教師253名以及幼兒園傑出園長10名、服務滿20年以上資深教保人員4名、優良教保人員100名。

▲小提琴演奏揭開彰化縣109年度慶祝教師節表揚資深暨優良教育人員大會序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.09）

教育部師鐸獎為教育界最高榮譽，獲獎的有中山國小校長王春堎、廣興國小校長吳寶嘉，、鹿鳴國中主任林妙娟、員林高中校長游源忠、彰化特殊教育學校主任謝秋樂等人；教育奉獻獎係獎勵退休或離職後仍奉獻教育不遺餘力教師，而109年度教育奉獻獎得主為彰師附工退休教師莊錫欽、花壇國中退休教師何珮栩，退而不休，足為所有教育人員的楷模。