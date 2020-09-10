台中百貨周年慶預購今開跑　新櫃繽紛登場魅力無法擋

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▲中友百貨全新引進的「Holo+FACE韓式攝影館」，是第一個將韓國精緻證件照概念引進台灣的攝影館。（圖／中友百貨提供）

▲台中新光三越周年慶九月底登場，新櫃已陸續進駐，圖為主打百萬級起跳床墊系列的瑞典頂級床墊品牌「Hästens海絲騰」。（圖／金武鳳攝，2020.9.10)

台中新光三越周年慶九月底登場，新櫃已陸續進駐，包括運動品牌JORDAN、法國時尚品牌IKKS，及主打百萬級起跳床墊系列的瑞典頂級床墊品牌「Hästens海絲騰」，創業逾150年的Hästens，是瑞典皇室床具指定供應商，算得上瑞典國寶級產業，行銷全球23國，堅持採用羊毛棉花、馬尾毛與亞麻等天然用材，及純手工技藝製程的傳承，皆為床具生產領域的領導者，鎮店名床「New Vividus」要價588萬元，一現身果然吸睛，「躺上去是什麼感覺？」是眾人內心的os。



