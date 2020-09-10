台中百貨周年慶預購今開跑　新櫃繽紛登場魅力無法擋

中友百貨全新引進的「Holo+FACE韓式攝影館」，是第一家將韓國精緻證件照概念引進台灣的攝影館，Holo取自Hologram「全息圖」， 意寓以最好技術，呈現平面照中的立體感﹔特別的是，配合攝影館進駐，中友從個人專業妝髮、服裝造型搭配都周到設想，分別與業界知名品牌合作，提供沙龍式的攝影完美體驗。
中友首度與Bonny&Read飾品合作，現場提供拍照客人搭配使用，可以租賃，也可以獨家限定優惠購買，Holo+FACE另有的加值服務，包含Holo Bespoke手工訂製西服、Make Up Forever彩妝、像框、無框畫、護照簽證代辦等一條龍服務，除了證件照外，舉凡全家福、兒童/寵物照、形象照、輕婚紗、龍鳳掛一應具全，是一家高CP值的全能攝影館。
網路起家的手作童裝品牌MiFresa，搶進廣三SOGO百貨成立首家旗艦店，開幕首日的限量福袋秒殺賣光，MiFresa原創臺灣設計， 結合苗栗石虎、玉山黑熊及金門風獅爺等臺灣意象，搭配獨家開版的版型，創造出奇趣又獨特風格，商品從嬰幼兒的圍兜兜到6歲的男、女童服裝應有盡有，材質特選臺灣及日韓親膚棉布，呵護寶貝細嫩的皮膚，深得婆婆媽媽的心。線上推出已是魅力無法擋，擁有無數死忠粉絲。進駐廣三SOGO成立實體店面，可以試穿、親觸體驗，更讓媽媽們樂開懷，首日即以120餘萬業績回報。
台中新光三越周年慶九月底登場，新櫃已陸續進駐，包括運動品牌JORDAN、法國時尚品牌IKKS，及主打百萬級起跳床墊系列的瑞典頂級床墊品牌「Hästens海絲騰」，創業逾150年的Hästens，是瑞典皇室床具指定供應商，算得上瑞典國寶級產業，行銷全球23國，堅持採用羊毛棉花、馬尾毛與亞麻等天然用材，及純手工技藝製程的傳承，皆為床具生產領域的領導者，鎮店名床「New Vividus」要價588萬元，一現身果然吸睛，「躺上去是什麼感覺？」是眾人內心的os。