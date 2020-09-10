創「全台最大住商拆遷案」典範　中市大智路通車

市府建設局今舉辦「大智路打通工程」通車典禮，市府安排所有權人6位代表坐上吉普車駛入會場，接受現場所有人熱烈鼓掌歡迎，盧秀燕親自逐一獻花致敬。
盧秀燕表示，過去台中火車站前站發展較快，後站相對較慢，區域發展不均，因此地方最大心願就是希望打通大智路，在前市長胡志強、林佳龍及現任市府努力下，終於通車，平衡區域發展，前後站的貫通也讓民眾不用再繞道而行，讓交通更加順暢。
她說，要打通大智路就需要拆除大智慧大樓，造成兩難，非常感謝24戶所有權人犧牲小我，成就大愛，他們就是台中市的城市英雄。
所有權人之一的楊永榮表示，大智路的打通將造就地方繁榮，促進地方發展，感謝市府團隊的努力，期盼市府持續努力，讓東區更加繁榮發展。
立志打通大智路，奮鬥超過10年的市議員鄭功進特別強調，大智路的打通，只是整體大車站計畫，翻轉東南區的第一哩路，市府應盡速提出車站周邊，景觀再造的整體規劃，既然都市計畫變更陳抗的路，前人已走完，後續建設的步伐，現在市府團隊可千萬別遲緩。
議員邱素貞指出，大車站周邊市民所關心的大智路打通工程，延宕10多年，經歷3屆市長；林佳龍前市長任內編列4億元預算，更多次向內政部協調取得變更大智慧大樓土地為道路用地都市計畫變更，啟動與地主進行土地協議價購，進而在盧秀燕市長任內辦理追加預算3.3億元，順利得以拆除「大智慧學苑」，讓大智路完成打通，歷任市長的努力功不可沒。
邱素貞希望，市府重視並做好相關交通規劃配套措施，儘速完成拓寬武德街，讓大車站為東南區帶來永續發展契機。
建設局長陳大田表示，大智路是一件非常特殊的案子，自民國104年推動都市計畫後，大智慧學苑劃為道路用地，合法大樓的住戶面臨拆除命運，過程關係幾度緊張，終於在建設局團隊積極溝通及解決問題下，讓此案成為台中具象徵意義的道路。