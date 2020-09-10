成大、沙崙創新聯盟與歐洲商會攜手合作　為低碳家園努力

2013年成大與ECCT簽署為期3年的合作備忘錄，共同推動學生學習與就業，今年雙方再度攜手合作，拓展至產學交流、專業研究領域。
歐洲商會理事長尹容表示，7年後由他再度代表商會與成大合作，感到相當榮幸，同時也誠摯歡迎新夥伴沙崙創新聯盟的加入，期望未來與台南在地的產官學界，在永續綠能、智慧科技等領域，建立長期的技術與研究交流，共創雙贏。
蘇慧貞指出，深感榮幸任沙崙智慧產業創新聯盟召集人，期待未來與沙崙聯盟、歐洲商會及台南市政府有更加緊密的合作與交流，她提到，「我們正開創一條尚未被走過的全新道路，唯有好好建立永續發展的平衡，才能在科技與經濟中取得更長遠的發展」。
2013年起，歐洲商會下的「低碳倡議行動（LCI）」每年持續與台南舉辦「台歐低碳城市會議」，邀請市府相關局處首長及歐洲企業代表，分享低碳城市發展政策及歐洲企業成功案例，今年已是第8年於台南舉辦低碳城市會議，藉由會議促進台歐之間的交流合作，一同為建立低碳家園的目標努力。
許育典表示，歐洲向來是城市永續發展的領頭羊，台灣政府每年皆受益於歐洲商會所提出的建議書，尤其今年商會在5G、能源轉型、智能運輸等的建議，更是台南市重要的施政願景，許育典強調，從陽光電城計畫、5G台南隊到自駕公車即將正式上路，再再展示了台南迎向智慧新都的決心。
沙崙創新產業聯盟（SIA）甫於今年5月舉辦成立大會，由成功大學校長蘇慧貞擔任聯盟召集人，強調大學、產業、政府共構創新生態系，串聯到智慧醫療、智慧運輸、減碳綠能、循環經濟等四大應用領域，發展前瞻創新科技與技術。
歐洲在台商務協會（ECCT）的創建宗旨，在於促進歐洲企業在台之利益。透過30個產業與特別委員會形成的關係網，近年來歐洲商會已成功因應不同產業的特殊議題，為各級政府提供改善台灣經商環境的具體建言。