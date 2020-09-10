影／明華園今年唯一一次演出　員林演藝廳重現

「彰化劇場藝術節」連續6年獲文化部經費補助，至今邁入第7年，王惠美說，今年以「員夢航廈」為主題，推出適合老中青三代不同的年齡層的表演，彰化縣政府及員林市公所也針對振興經濟促進消費都有促銷方案及摸彩機會，民眾可規劃來趟清旅行。
彰化縣長王惠美、故事工廠《偽婚男女》演員王琄、楊麗音、明華園戲劇總團《大河彈劍》演員孫翠鳳、李郁真、吳米娜、王婕菱、姜琬宜、唱歌集音樂劇場團長詹喆君、導演林羣翊、作曲張清彥、栢優座座首許栢昂等人都出席暖身活動，帶來《偽婚男女》精選橋段演出，掀起了期待。
王惠美表示，「彰化劇場藝術節」今年以「員夢航廈」為主題，不同以往，這次禮聘「栢優座」《大年初一前晚的那頓飯》以古借今探討家庭關係、「明華園戲劇總團」《大河彈劍》呈現傳統戲曲的創新與傳承、「故事工廠」《偽婚男女》探討同性婚姻，幸福需要別人同意嗎？「果陀劇場」《五斗米靠腰二部曲-老闆不願透漏的事》以詼諧幽默的手法討論職場生態、「唱歌集音樂劇場」《大家都想做音樂劇！》等，適合老中青三代不同的年齡層。
孫翠鳳表示，明華園來到彰化表演總是受到熱烈歡迎及最大的掌聲，每場表演座無虛席，因此他們非常喜歡來到彰化表演，近日因為受到疫情的影響，許多戶外表演都取消，明華園今年唯一的一次，也是唯一的一場就是來到員林演藝廳，將曾經在國家歌戲劇院演過的《大河彈劍》原班人馬在員林演藝廳重現，票價也只有一半，造福彰化地區的鄉親。
孫翠鳳說，感謝王縣長對傳統戲曲的熱愛與支持，積極邀請最好的劇團來到彰化表演，同時也替彰化鄉親省荷包，讓大家可以快快樂樂欣賞最好的表演；文化局表示，彰化劇場藝術節票券已於兩廳院售票系統正式啟售，9月30日前可享早鳥優惠75折。
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