疫情衝擊！品牌折扣史無前例　休閒鞋、家電、寢具超優惠

受到疫情衝擊，為刺激買氣，各大品牌祭出超殺優惠搶商機。國內知名鞋業代理商KCI光全集團，旗下TOMS、SANUK兩大美國休閒鞋品牌，推出1.5折起的廠拍活動，還有買一送一，優惠史無前例；高雄夢時代「居家聯合特賣會」飛利浦家電及1929比得兔秋季寢具，逾百款精選商品，也是折扣驚人。



▲兩大美國休閒鞋品牌，推出NG清倉特賣會，折扣史無前例。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.11） KCI光全集團於總部舉辦「美國名牌休閒鞋 NG清倉特賣會」，即日起至9月16日止，每日下午4點至晚上9點，主要銷售旗下代理的TOMS、SANUK兩大美國休閒鞋品牌，包括男女鞋款、童鞋、拖鞋甚至是靴款應有盡有，全部均一價480元，購買者還可在指定鞋區再挑一雙鞋，等於買一送一。



▲兩大美國休閒鞋品牌，推出NG清倉特賣會，折扣史無前例。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.11） 業者說，這次受到疫情影響，因此史無前例的舉辦這麼下殺的廠拍，也是為了刺激市場買氣，以現場原價3280元的鞋款來說，相當是1.5折，另外再送指定鞋款一雙，形同一次帶回兩雙鞋。





TOMS是美國公益休閒鞋指標品牌，主要提倡「One for One」行動，承諾每售出一雙即捐贈一雙給世界各地需要鞋穿的弱勢兒童；另外，鮮明的綠色笑臉則是SANUK的品牌標誌，已連續六年蟬聯世界鞋類設計大獎，整雙鞋可以輕鬆捲起來且質量相當輕是產品主打特色，穿上便能感受愉快美好是品牌訴求。



▲「居家聯合特賣會」有飛利浦家電及1929比得兔秋季寢具二大品牌。（圖／夢時代提供） 夢時代三樓蛋型空間「居家聯合特賣會」即日起至9月14日止，現場有飛利浦家電及1929比得兔秋季寢具二大品牌。家電部份，吹風機、氣炸鍋、義式咖啡機、吸塵器、蒸氣熨斗、電動牙刷、微電鍋、黑金爐等應有盡有，也有不少福利品，現場特別規劃「氣炸料理」、「精品咖啡」及「居家防疫」三大實演區，讓民眾充分了解商品特性，精準消費。而大人小孩都喜歡的比得兔寢具，床組、絲毯、枕頭、抱枕、棉被等也是一應俱全，方便民眾一站購足全家人的日常生活家用品。



