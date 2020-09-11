中市議員爆台開掏空公款　台開：交由司法仲裁

台開公司聲明表示，精密園區一期、精密園區二期及台中工業區護坡地出售等案，土地尚未售罄，現正依約依法合作開發中，開發所需資金亦為本公司自行籌措，絕無不實報導所稱「搬走了台中市民的34億」等情事，與市府間其他争議，刻正交由司法仲裁或訴訟中。
黃健豪表示，今年8月市議會召開臨時會時，有一份工業區開發管理基金預算超支的報告，報告中多次提到要求台開公司返還17億、13億及4億多的歷年護坡地出售收入等金額，市府因此支出好幾筆法律訴訟費用，因此向經濟發展局調閱相關資料，才發現台開公司過去承辦台中市精密園區一期、二期及護坡地出售等開發案，都有積欠或擅自領取公款的紀錄，要求市府應積極討債，向台開公司追回款項。
他指出，精密園區一期市府已經要辦理結算，但台開做為承辦單位，竟然以各種理由拒絕市府辦理結算，並拖欠結餘款17億1578萬餘元未上繳，另外工業區歷年護坡地出售餘款，經發局結算金額也達4億2941萬餘元，台開公司竟然以檔案損毀作為理由，拖延結算時程並拒絕繳回餘款。
黃健豪強調，最荒謬的是精密園區二期開發案，在林佳龍時期，當時的台中市政府竟然只花兩天時間，一位科長決行用回覆銀行「無意見」，解除了市府與台開公司的信託帳戶，讓台開公司輕鬆將帳戶內的13億元轉走，這完全不符合行政程序，呼籲盧市府一定要嚴查到底，重懲經手的公務人員，並藉此找出幕後黑手。
羅廷瑋也說，為什麼這樣的公司，可以持續擔任工業區開發廠商，從大里工業區開發、護坡地出售、精密園區一期、精密園區二期，只要有結餘款，都被台開公司在不配合、不願意、擺拖延、打烏賊的方式，侵占且挪用原本應該返還市府作為後續工業區開發管理基金總計達34億元的資金，這行為形同強盜。
羅強調，目前台開公司居然還是豐洲二期園區開發的委辦廠商，他強烈要求台中市政府了解台開公司經營狀況，評估後續開發風險，依契約規定，在無法籌措資金的狀況下，解除開發契約。
經發局回應，針對台開，市府會採取一切必要的司法民刑事訴訟，包括提出刑事告訴、提出民事訴訟、終止委託契約，並提出仲裁、聲請法院假扣押、開設信託管理專戶，有效堅督資金進出和運用等，以確保民眾的公帑不會被違法侵占。
對此，台開聲明表示，神岡豐洲二期工業園區,自101年6月簽訂合作開發契約，開發所需資金由本公司自行籌措，於今年1月21日甫完成報編程序，與市府更於8月4日達成會議共識，應由市府於8月底完成會計師查帳且願意配合市府要求，以銀行信託資金方式開發本案，絕無不實指控所稱「拒絕市府查帳、反對本案資金信託」等情事，為確保公司5萬餘名股東權益，針對有心人士惡意中傷之指控，除已請律師商討對策外，將保留法律追訴權。