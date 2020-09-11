台中好湯音樂會在東勢　泡溫泉、森林浴優惠一次滿足

觀旅局長林筱淇表示，今年溫泉季活動以「湯緣」為主題，在台中谷關、大坑、烏日及東勢四大溫泉地區各舉辦一場音樂會及故事劇場活動，台中好湯音樂會已圓滿完成大坑及烏日場次，第三場將於12日在東勢林場梧桐停車場舉行。
林筱淇指出，民眾參加好湯音樂會，可在東勢安排兩日遊的輕旅行，東勢林場有廣大的腹地，舒適的坡度，是中部最易親近的好「林」居，可以遠離壓力，欣賞忘憂池及白鴿飛舞，享受大自然森林浴；林場內提供「濯足園」露天泡腳池設施，讓民眾休憩泡腳，感受台中優質好湯；或是參加園區貓頭鷹筆筒及甲蟲彩繪等手作DIY活動，親子同樂；東勢林場響應溫泉季，9月19日前再優惠門票每人160元、咖啡屋消費8折優惠、湯屋泡湯每間500元，相當超值。
觀旅局表示，東勢好湯音樂會特聘請葉樹涵老師率銅管五重奏演出，均為國家交響樂團首席銅管團員，以廣泛的曲目及和諧獨特、平易近人的演出風格，深得愛樂人的喜愛，曾多次巡迴世界各地演奏，成功地表現「銅管樂大使」形象，是第一個獲邀總統府介壽館音樂會演出的銅管室內樂團體，並獲音樂時代雜誌評選為國內最受歡迎的室內樂演出團體。
為了邀民眾來台中結好緣、泡好湯，9月30日前民眾還可預約享受谷關在地導覽，認識部落生活，再送限量精美原住民手工紀念小物。此外活動期間住宿大坑及谷關溫泉區領有溫泉標章飯店，加碼贈送400元等值限量好禮，國人可利用安心旅遊國旅補助，搭配使用振興券，享受幸福旅遊。