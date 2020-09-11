新北美術館搶先看　後年4月完工

新北市政府積極推動三鶯文創整合計畫，要把鶯歌打造成藝術城，副市長陳純敬11日視察計畫中最具代表性的新北市立美術館和捷運三鶯線，要求目前工程進度已經達到22.3%的新北美術館111年4月完工；捷運三鶯線則預計112年7月完工，114年就可以正式通車。





▲副市長陳純敬11日視察三鶯文創計畫中最具代表性的新北市立美術館。(圖/記者康子仁攝)

× ▲副市長陳純敬11日視察三鶯文創計畫中最具代表性的新北市立美術館。(圖/記者康子仁攝)

為平衡區域發展，新北市政府未來10年將以大漢溪為界，在溪南推動「三鶯文創整合計畫」，希望藉由2022年新北市立美術館落成，帶動周邊三峽、鶯歌地區觀光。





副市長陳純敬和副秘書長朱惕之11日親自前往鶯歌視察，了解鶯歌藝術城核心計畫的美術館工地和三鶯線捷運的工程進度。





代辦美術館工程的新工處說明，美術館以「蘆葦叢中的現代美術館」為建築設計概念，預計興建地上8層、地下3層、屋頂突出物2層的主體建築物，包括藝術街坊、餐廳和書店等公共服務空間，總樓地板面積約9,800坪。





新工處指出，美術館正緊鑼密鼓全面展開主體鋼構及地下室裝修工程，目前已完成主體鋼結構吊裝一半的工程量，預計今年底以前完成地上8層鋼構吊裝，地下室主要機電設備也同步建置中，目前進度已達22.3%，整體工程預計於2022年4月底完工。



▲陳純敬率隊前往位於館前路的三鶯線LB08鶯歌車站關心捷運工程進度。(圖/記者康子仁攝)

× ▲陳純敬率隊前往位於館前路的三鶯線LB08鶯歌車站關心捷運工程進度。(圖/記者康子仁攝)







結束美術館工程視察行程後，陳純敬率隊前往位於館前路的三鶯線LB08鶯歌車站關心捷運工程進度。捷運局表示，新北捷運三鶯線沿線共設有12座高架車站，其中鶯歌區有5座車站，包括鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站、永吉公園站以及鶯桃福德站，目前三鶯線捷運工程整體進度達42.59%。





捷運局表示，為提高民眾便利性、加強與台鐵的轉乘功能，已規劃設立LB08鶯歌站與台鐵鶯歌火車站連通道，不到5分鐘就可以抵達，並連接2022年完工的新北美術館，也是5分鐘就到。





捷運局規劃，未來三鶯線完工通車後，民眾可直接從鶯歌市區及鶯歌車站，用捷運連通道到達捷運車站，並且直接通往美術館或三鶯藝術村，透過交通便捷帶動觀光人潮。



捷運局指出，三鶯線LB08鶯歌車站將於2022年7月完成2座連通道及新北美術館出口方向電梯與電扶梯，屆時配合新北美術館開 放啟用，藉由軌道建設串接鶯歌藝術城。



捷運局規劃，三鶯線不只銜接板南線，未來還將延伸桃園八德，完工通車後預計從三鶯地區到台北市的通勤時間，約可減少20 分鐘，緩解八德、鶯歌、三峽及土城的通勤人潮。









