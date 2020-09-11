逛夜市免帶現金　羅東夜市推台灣PAY行動支付

為讓遊客到羅東夜市觀光、消費更便利、安全，羅東鎮公所與羅東夜市商圈協進會與彰化銀行合作推出台灣PAY行動支付，往後只要透過手機App就能進行各種消費支付。
羅東夜市是宜蘭縣境內最繁華的夜市，每天都吸引許多民眾前來消費，也是到宜蘭旅遊觀光客經常造訪的地方，因應數位時代及減少防疫情間「現金」轉手，羅東鎮公所與羅東夜市協進會與彰化銀行合作推出台灣PAY行動支付，民眾到夜市消費不需帶現金，只要帶一支手機就能輕鬆逛夜市。
羅東鎮長吳秋齡表示，因為疫情的關係，公所對於夜市的努力除了食品衛生之外，也希望民眾到羅東夜市消費能更加安全、便利與放心，因此與彰化銀行合作推出台灣PAY行動支付。
鎮公所表示，由於行動支付交易前需要輸入密碼或臉部、指紋辨識，因此安全性高，且一切都是以數位化進行，環保的特性也很加分，使用行動支付兼具防疫、安全性高及便利性足等功效，特別在防疫情間減少「現金」轉手，以行動支付取代，降低交易時接觸機會，避開感染風險並落實防疫新生活措施。
除此之外，近來羅東觀光夜市不斷在油煙排放控制、餐飲污水處理等做出了努力，今年度完成羅東夜市油汙分離設施工程--大型油脂截留槽之設置，餐飲攤商另裝設小型油水分離槽，充分將污水排放截流至大型油脂截留槽後再排至污水下水道，藉由環境改善，提升羅東觀光夜市整體形象，推動鎮內觀光。