影／鹿港東昇社區開辦共餐服務　長輩打包飯菜回家享用

鹿港鎮東崎里東昇社區，在社區發展協會理事長黃見銘及一群熱心志工的推動下，成立了東昇社區照顧關懷據點，以服務社區內65歲以上的長輩們為主軸，每週五舉行一次聚會活動，成為社區老人們的生活重心，除了來此話家常外，還有老師引導做運動及香噴噴的飯菜，讓大家打包帶回家享用。
鹿港鎮長許志宏今（11）日也加入了活動陣容，與社區長輩們一起做運動，一起做傳統美食草仔粿，他表示，社區為防範新冠肺炎疫情，更動共餐的安排，改為現煮包便當帶回家，希望待疫情的警報解除之後，大家再來社區活動中心快樂共餐。
東昇社區裡，年輕人口多外出就學與工作，只剩下長輩們在家，黃見銘表示，社區照顧關懷據點的目標，在於建立一個老有所養、老有所學、老有所用、老有所樂且互助互信的居住環境，他與老人會長陳泉河、社區總幹事朱玉美等，號召了志同道合的夥伴們，經過三個月的試辦之後，終於獲准開辦社區共餐服務。
黃見銘說，目前社區共餐人數約20多人，大家希望先把長輩們吸引到社區參加活動，然後慢慢擴散讓更多的人來參與；每個人都會老，希望在自己有能力的時候多多回饋鄉里，提供有意義的服務，這是黃見銘的初衷，也代表志工們的心聲。
許志宏指出，鹿港已有許多社區照顧關懷據點成立，並獲得相當的好評，地方上更是有錢出錢，有力出力，捐贈許多物資給社區，希望長輩們能夠吃的營養豐盛，他也會經常來探視社區，了解地方需求，希望能夠協調社會資源，讓大家都得到幫助與回饋。
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