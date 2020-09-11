影／鹿港東昇社區開辦共餐服務　長輩打包飯菜回家享用

鹿港鎮東崎里東昇社區，在社區發展協會理事長黃見銘及一群熱心志工的推動下，成立了東昇社區照顧關懷據點，以服務社區內65歲以上的長輩們為主軸，每週五舉行一次聚會活動，成為社區老人們的生活重心，除了來此話家常外，還有老師引導做運動及香噴噴的飯菜，讓大家打包帶回家享用。





▲社區長輩們聚在一起做傳統美食草仔粿。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.11）