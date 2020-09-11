大士爺鬼月火化升天　象徵帶走好兄弟帶來平安

農曆七月俗稱「鬼月」，嘉義縣民雄都會舉辦大士爺文化祭，昨(10)日晚上是本季的最後一夜，家家戶戶設香案祭拜大士爺，廟旁廣場五牲五果、米、菸酒等供品擺滿桌，各地信徒湧入擠滿民雄市區；紙糊的大士爺神尊在成千上萬信徒簇擁下，迎請火化升天，象徵帶走好兄弟、帶走災厄、帶來平安。
一連三天三夜的「大士爺祭」，昨天晚上終於進入最後的高潮階段，民雄市區街道滿滿的人潮與車潮，賣傘的臨時攤販成街叫賣，民眾沿路尋找CP值最高的店家購買自己喜歡的傘樣，賣傘、買傘幾乎已經成為民雄大士爺祭的民間習俗傳統了！因為這期間，民雄地區幾乎都會隨著大士爺的熱潮下雨。
大士爺祭的最後一夜，是整個活動的最高潮，因為大士爺要舉辦儀式「火化升天」，嘉義縣政府說，大士爺是降臨民間消災祈福、降妖除魔，因此在3天的普渡祭典結束後，紙糊大士爺神像連同其他的山神、土地公等紙糊品，必須火化升天，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜。
深夜吉時一到，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、民雄鄕長何嘉恆、縣議員林秀琴、林淑完、黃芳蘭、林于玲及大士爺廟董事長周漳炎等人，共同和信徒祝禱儀式後，鑼鼓齊嗚、炮竹煙火沖天，大士爺紙糊神像便在眾人持著火把的簇擁引領下，走到國道1號民雄交流道下的火化場「火化升天」。
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