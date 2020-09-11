大士爺鬼月火化升天　象徵帶走好兄弟帶來平安

農曆七月俗稱「鬼月」，嘉義縣民雄都會舉辦大士爺文化祭，昨(10)日晚上是本季的最後一夜，家家戶戶設香案祭拜大士爺，廟旁廣場五牲五果、米、菸酒等供品擺滿桌，各地信徒湧入擠滿民雄市區；紙糊的大士爺神尊在成千上萬信徒簇擁下，迎請火化升天，象徵帶走好兄弟、帶走災厄、帶來平安。





▲民雄大士爺火化升天！為大士爺祭帶來高潮。（圖／嘉義縣政府提供)