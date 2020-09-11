佔殘障車位設看板攬客　台大求援無奈無法取締

台大雲林分院殘障停車位遭長期佔用，嚴重影響其他殘障人士停車權利，雖經台大人員貼上告示，要求主動讓出車位，之前相關單位因無法可管（沒有違規），取締無門而望車興嘆；該位領有殘障車證的車主今天表示，車子不可能長期不開動，因家住附近行動不便，才會選擇停放該處，明天將移動車子。





▲車主在前擋風玻璃置放一塊黃色底色寫著「俊明計程車」和連絡電話。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.09.11）

× ▲車主在前擋風玻璃置放一塊黃色底色寫著「俊明計程車」和連絡電話。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.09.11）

▲院方在該車前擋玻璃雨刷夾放告示。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.09.11）

× ▲院方在該車前擋玻璃雨刷夾放告示。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.09.11）

▲殘障車證是向高雄市政府申請核發。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.09.11）