佔殘障車位設看板攬客　台大求援無奈無法取締

台大雲林分院殘障停車位遭長期佔用，嚴重影響其他殘障人士停車權利，雖經台大人員貼上告示，要求主動讓出車位，之前相關單位因無法可管（沒有違規），取締無門而望車興嘆；該位領有殘障車證的車主今天表示，車子不可能長期不開動，因家住附近行動不便，才會選擇停放該處，明天將移動車子。
台大雲林分院門口左右兩側設有多個殘障車位，便利殘障人士進出就醫，不料近2個月來，左側的3個殘障車位的其中一個，竟遭一台領有殘障車證的黑色賓士自小客車長期佔用，且該車主在前擋風玻璃置放一塊黃色底色寫著「俊明計程車」和連絡電話，作為活動式的攬客廣告，嚴重影響其他殘障人士停車權利，紛紛向台大人員反映，雖經好言相勸或貼告示要求離車，但該位仁兄卻視若無睹，讓院方人員相當無奈氣絕。
台大人員訪查後指出，該車的殘障車證是向高雄市政府申請核發，是由經營「俊明計程車」的業者所停放，並置放廣告看板攬客，一旦有乘客打電話叫車，該部隱藏在醫院附近隸屬嘉義市某車行的「俊明計程車」就出現前來載客。
該人員另表示，雖屢次向該業者表明院方所設的殘障車位是便利殘障人士就醫，且醫院周邊不得私設廣告看板等，遂要求讓出車位，但該業者置之不理，院方只好在該車前擋玻璃雨刷夾放告示，但即被該業者撕下；院方在無奈之下，只好向縣警局交通隊、雲林監理站、雲縣府社會處、環保局等相關單位求援，
但因該殘障車位屬台大院區，非一般道路，且駕駛領有高市府核發的殘障車證，取締上確有難度，不過為了其他殘障人士便利停車權利，仍希望該位仁兄發揮大愛精神，主動將車位讓出。
經記者詢問該位領有殘障車證的車主，他表示，車子不可能長期不開動，因家住附近且行動不便，才會選擇停放該處，至於計程車行廣告看板已取下，明天將移動車子。