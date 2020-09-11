斗六文旦外銷封櫃　啟動雲林農產品外銷

雲林縣政府今(11)日於斗六重光果園舉行文旦外銷封櫃儀式，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣議員賴淑娞、斗六市長林聖爵及斗六市農會總幹事張喬復等人共同為文旦裝箱、封櫃，期盼透過拓展外銷通路，把優質斗六文旦推薦給全世界民眾品嚐。





▲張縣長等人為外銷文旦裝箱。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.09.11）