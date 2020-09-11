斗六文旦外銷封櫃　啟動雲林農產品外銷

雲林縣政府今(11)日於斗六重光果園舉行文旦外銷封櫃儀式，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣議員賴淑娞、斗六市長林聖爵及斗六市農會總幹事張喬復等人共同為文旦裝箱、封櫃，期盼透過拓展外銷通路，把優質斗六文旦推薦給全世界民眾品嚐。
縣長張麗善表示，今日斗六文旦將先出口1個貨櫃約4,782公斤到新加坡，除了感謝洪振瑜執行長帶來這個好消息，也感謝斗六文旦農的努力認真，不只提升經營技術，同時也非常用心呵護，斗六文旦在謝副縣長、斗六林市長、農會張總幹事及果農共同努力下，打造出非常好品牌，一年一度的中秋節即將到來，這段時間正是文旦柚收成的季節，今年雲林的文旦柚產量與品質和往年一樣優質，甜度也相當的高，酸甜的滋味更添節慶味。
貿易商代表洪振瑜執行長表示，新加坡習慣吃每顆重逾1公斤的大白柚，他經過多次訪查發現斗六文旦品質極佳，風味與大白柚截然不同且甜度更高，因此引進文旦禮盒，讓當地民眾嚐鮮，重光果園果農朱祐勳表示，這次出口新加坡的文旦重量大約500-600公克，能順利外銷主要是果園在幾個月前就展開東方果實蠅防治作業，並參加產銷履歷，完整記錄施肥、用藥、除草等過程，讓貿易商能安心採購。
雲林縣文旦種植面積約234公頃，年產量約5,700公噸，主要集中於斗六約182公頃，古坑約26.89公頃；大斗六文旦是文旦界的頂級品，不僅果皮光滑，皮薄、果肉香軟有彈性、汁多味甘甜，果香濃郁且甜度高為其特色、更富含維生素A、B1、B2、C、膳食纖維、果膠、有機酸及礦物質等成分，深受消費者喜愛。