科學巡迴列車駛進基隆　建德國小專業教師帶孩童玩科學

園遊會現場熱鬧非凡，設有35個科學攤位，有專業的教師群與攤位解說員帶領所有參加的民眾與學童們以遊戲、體驗與實作的方式，進行各種新奇有趣的科學闖關體驗，從生活中的科學原理出發，培養科學素養，符合新課綱中動手進行科學實作探究的精神。
在現場最特別的是，以來自科學教育館的兩部大型「科學巡迴展覽車」以及首次來基隆展出的「塗鴉機科學工作坊」最為吸睛，基隆市教育處處長林祝里及科教館館長劉火欽也一同出席，到現場與大小朋友們一起「玩科學」，基隆的孩子們可以不用特地前往為在台北市士林區的科學教育館，在自己的家鄉就能登上巡迴展覽車體驗寓教於樂的科學遊戲。
林祝里表示，為提供學子多元的學習嘗試，引發並深化學生的科學素養與能力，市府積極引進各項資源，此次的科學巡迴教育活動內容相當豐富，除了園遊會外，從9月14日到18日與9月21日到25日，還接續辦理兩波定點參觀活動，「科學巡迴展覽車」以及部分科學攤位會分別停留在建德國小與深澳國小場地，開放兩校鄰近的民眾與孩子進行參觀與體驗；此外，自9月14日起，將有為期二週的時間，以到校巡迴服務的方式，讓科學相關教學演示與展品真實進入校園，並安排有趣的闖關遊戲，期望透過各式活動，可以激發學生的科學興趣。