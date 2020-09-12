雲林縣與館山市視訊　跨海藝術聯展

張麗善致詞時指出，因受新冠肺炎疫情影響，雲林縣蔦松藝術高中沒有辦法順利到日本參加千葉縣館山市文化交流活動，今天特別利用遠端視訊方式同步開展，將雲林縣教育特色與日本朋友們分享，傳達學習成果。她說，藝術沒有疆域之分、國界之別，不但可以陶冶心靈，更是種無國界的共通語言，她特別肯定蔦松藝術高中用心辦學，也感謝促成這次跨海交流的所有相關人員，開啟新型態的國際文化交流活動管道。
張麗善表示，蔦松藝術高中是臺灣第一所公辦民的營藝術中學，也是雲林縣古典藝術教育的搖籃，培育出眾多的舞蹈、音樂與繪畫藝術人才，作品在國內各項比賽展出中獲獎無數，本次參展作品為該校學生所創作的42幅水彩及素描作品，作品主題包含靜物、人像、風景與臨摹，並結合日本文化及館山市特色，創作者藉由藝術創作融入在地及日本文化元素，展現豐富多元學習成果。
張麗善說，雲林縣匯集了傳統文化、豐富名產與各式美食，像是歷史悠久的虎尾布袋戲、西螺七崁武術；在國際享譽盛名的農產品，如濁水溪畔的優質米與醬油，口湖的鰻魚、烏魚子與台灣鯛，古坑的咖啡、柳橙，斗六的文旦、虎尾的桔梗花，都深受日本國人所喜愛。誠摯地邀請日本朋友們將來有機會到雲林旅遊，親自感受雲林的美好，未來不只在文化藝術緊密交流，雲林縣是農業大縣，透過視訊、電商平台等管道，推廣介紹雲林優質的農特產品，將雲林良品帶向國際。
12日於縣府大禮堂舉行蔦松藝術高中與日本千葉縣館山市跨海藝術聯展視訊會議，張縣長也透過視訊介紹今與會來賓，包括雲林縣同鄉總會副總會長郭吉來、國家海洋研究院副院長林英斌、縣政總顧問等。