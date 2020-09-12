「文酷展、開學囉」登場　40人氣文創工作者聯展超吸睛

尊任咖啡創辦人蔡依凝是七年級生，年輕熱情，自行創業經營精品咖啡外，更熱心推廣藝文活動及在地文創經營，希望提供年輕藝文工作者有發揮創意舞台，蔡依凝表示，尊任咖啡是這群文創業者發表作品平台，從輪流展覽作品中，發現年輕人太有才，特別策畫這次展覽，難得一次號召近40人同框展出，讓各自粉絲有互動機會，並一次滿足收藏需求。
「文酷展、開學囉」展覽活動，邀集近40名文業工作者，以市集方式擺攤展售作品，包括流浪教師兼職筆維修；紳木室是手工木製筆，還有松尼和奇尼滿滿療癒的生活用品，讓人愛不釋手。過往他們都透過網路交流，此次特展提供與粉絲見面互動機會，各攤位人氣強強滾。
此外，舉辦有免費生活藝文體驗活動，包括文創體驗區為大家帶來藝術相關課程，如：啟發藝術的禪繞畫、紀錄生活的拼貼教學、鋼筆知識傳遞等，透過活動培養民眾藝術涵養及生活美學。精品咖啡體驗區則分享精品咖啡的奧秘，透過簡單易懂的課程活動，傳遞咖啡美學。
蔡依凝表示，文酷展以文具為核心概念，因為文具是人們生活中不可缺少的夥伴，從小到大一路陪伴。如今透過台灣各地創作家，將文具轉變成為精心設計的文創藝品，賦予深層意義，讓它不再只是一個工具，不少文創者從中滿足自由創作夢想，人生旅途拾獲小確幸，也帶給民眾創意新視野，甚至能療癒心情，值得親自走一趟，探窺年輕人開創的文創新風貌。
開學囉 文創聯展 大魯閣新時代 尊任咖啡 SweetHouse圖像